বিশ্বকাপে ফ্রান্সের বিপক্ষেও লড়াই করে হারলো বাংলাদেশ

বিশ্বকাপে ফ্রান্সের বিপক্ষেও লড়াই করে হারলো বাংলাদেশ
অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ কোরিয়ার পর ফ্রান্সের বিপক্ষেও লড়াই করে হারলো বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২১ হকি দল। মঙ্গলবার ভারতের চেন্নাইয়ের মেয়র রাধাকৃষ্ণ স্টেডিয়ামে জুনিয়র বিশ্বকাপ হকিতে বাংলাদেশ তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৩-২ গোলে হেরেছে ফ্রান্সের কাছে। এ হারে বাংলাদেশ ৩ ম্যাচে ১ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ পর্ব শেষ করলো।
সর্বশেষ আসরে ফাইনাল খেলা ফ্রান্স ১১-১ গোলে দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়ে বিশ্বকাপ শুরু করেছিল। শক্তিশালী এই দলটির বিপক্ষে বাংলাদেশ কেমন করে সেটাই ছিল দেখার। তবে অস্ট্রেলিয়া ও কোরিয়ার বিপক্ষে দুর্দান্ত লড়াই করা বাংলাদেশ ধারাবাহিকতা ধরে রাখে ফ্রান্সের বিপক্ষেও।
৭ মিনিটে লিড নেয় ফ্রান্স। ২৮ মিনিটে আবদুল্লাহর গোলে সমতায় ফেরে বাংলাদেশ। ৩২ ও ৩৮ মিনিটে আরো দুটি গোল করে ফ্রান্স এগিয়ে যায় ৩-১ গোলে। ৫৫ মিনিটে আমিরুল ইসলাম গোল করে আরেকটি চমকের সম্ভাবনা তৈরি করেছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত ৩-২ গোলেই হেরে যায় লাল-সবুজ জার্সিধারী যুবারা।
আমিরুল প্রথম দুই ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেছিলেন অস্ট্রেলিয়া ও কোরিয়ার বিপক্ষে। ফ্রান্সের বিপক্ষে গোল করে এখন তিনি ৭ গোল নিয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় আছেন।
রাতে অস্ট্রেলিয়া খেলবে দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে। এ ম্যাচে কোরিয়া হারলে বাংলাদেশ টিকে থাকবে ৯ থেকে ১৬ নম্বর হওয়ার লড়াইয়ে।
আরআই/আইএইচএস/