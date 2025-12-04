  2. খেলাধুলা

বিসিএলে হবে নারীদের বিশ্বকাপ প্রস্তুতি

প্রকাশিত: ০৯:০৮ পিএম, ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫
সব নারী ক্রিকেটারের মধ্যে বিসিবি ন্যাশনাল ক্রিকেট একাডেমিতে বৃহস্পতিবার শুরু হওয়া সপ্তাহব্যাপী ফিটনেস ক্যাম্পে সবচেয়ে দ্রুত দৌড়েছেন স্বর্ণা আক্তার। প্লায়োমেট্রিক সেশনেও তিনি ছিলেন সবচেয়ে প্রাণবন্ত।

চলতি মাসে ভারত সফর করার কথা ছিল বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের; কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই সরকারি ছাড়পত্র না পাওয়ায় সিরিজটি স্থগিত করেছে। আগামী ফেব্রুয়ারিতে আইসিসি নারী টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব সামনে রেখে মেয়েদের প্রয়োজনীয় ম্যাচ অনুশীলন দিতে বিসিবি এ সময়ে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে বিসিএল আয়োজন করছে।

বিসিবি একাডেমি প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের সঙ্গে বিসিএল নিয়ে কথা বলেন স্বর্ণা আক্তার। ক্যাম্প নিয়ে তিনি বলেন, ‘আমরা ফিটনেস ট্রেনিং করছি। সকালে দৌড় ছিল, বিকেলে ছিল প্লায়োমেট্রিকস। বিসিএল সামনে রেখে ক্যাম্পটা আয়োজন করা হয়েছে।’

বিশ্বকাপ বাছাই সামনে রেখে স্বর্ণা ও তার সতীর্থরা আসন্ন বিসিএলের ওপরই ভরসা করছেন। তিনি বলেন, ‘বিশ্বকাপের আগে আমাদের ফিটনেস ক্যাম্প শুরু হয়েছে গতকাল ও আজকে। এটা সাতদিন চলবে। এরপর ১২ তারিখে রিপোর্ট করবো। আপনারা জানেনই ১৫ তারিখ থেকে বিসিএল শুরু।’

গত মৌসুমের নারী এনসিএল ছিল টাইট শিডিউলে, এবার বিসিএল ১৩ দিনের মধ্যেই শেষ হবে। রাজশাহীতে আয়োজিত এই টুর্নামেন্টে চারটি দল অংশ নেবে। গাদাগাদি সূচি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে স্বর্ণার সোজা উত্তর, ‘অ্যাডজাস্ট করতেই হবে।’

তিনি বলেন, ‘১২ তারিখে বিসিএল রিপোর্টিং, ২৭ তারিখে ম্যাচ শুরু, তারপর আবার ঢাকায় ফিরবো। আমরা অ্যাথলেট। খেলতে এসেছি, খেলতেই হবে— এটাই বাস্তবতা।’

