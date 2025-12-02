  2. খেলাধুলা

বিদেশি কোটায় রংপুরে মালান, ফাহিম আশরাফ, খুশদিল শাহ

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০২:২৮ পিএম, ০২ ডিসেম্বর ২০২৫
বিদেশি কোটায় রংপুরে মালান, ফাহিম আশরাফ, খুশদিল শাহ

অন্যবারের তুলনায় কি এবার বিপিএলে নামি, দামী ও বড় তারকার সংখ্যা কম? সরাসরি সই করা আর নিলামে বিক্রি হওয়া ক্রিকেটারদের তালিকা দেখে তাই মনে হবে। কারণ সরাসরি সাইন করা ১২ বিদেশি আর নিলামে বিক্রি হওয়া ১১ জন; এই মোট ২৩ ভিনদেশির মধ্যে সে অর্থে বড় তারকা কেউই নেই। গড়পড়তা মানের কিছু পারফরমার আছে, যার বেশিরভাগ পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার।

তবে রংপুর রাইডার্স বরাবরের মতো আলাদা। সরাসরি সাইন করা দুই পাকিস্তানি খাজা নাফে ও সুফিয়ান মুকিম এবং নিলামে কেনা ইতালিয়ান বংশোদ্ভুত এমিলিও গে এবং পাকিস্তানি মোহাম্মদ আখলাক ছাড়াও রংপুরে যুক্ত হবেন আরও প্রতিষ্ঠিত বড় মুখ। ওই ৪ বিদেশির বাইরে রংপুর বিভিন্ন সময় একঝাঁক নামি বিদেশি ক্রিকেটারকে দলে ভেড়াবে।

সেই তালিকায় ইংল্যান্ডের ডেভিড মালান, ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাইল মাইলস, পাকিস্তানের ফাহিম আশরাফ, খুশদিল শাহ ও ইফতিখার আহমেদের মতো পরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত পারফরমার আছেন, যাদের সবাই আগে বিপিএল খেলেছেন।

রংপুর রাইডার্সের প্রধান সহকারী কোচ মোহাম্মদ আশরাফুল জাগো নিউজের সাথে একান্ত আলাপে ওপরের নামগুলো জানিয়েছেন।

আশরাফুলের কথা, ‘আমরা সরাসরি সই করানো এবং নিলামেও আপ্রাণ চেষ্টা করেছি প্রতিষ্ঠিত পারফরমারদের দলে ভেড়াতে। যাদের সমন্বয়ে ব্যাটিং ও বোলিং দুই বিভাগে একটা ব্যালান্সড দল হয়েছে আমাদের। তারপরও ব্যাটিং এবং বোলিং লাইনআপকে সমৃদ্ধ করতে এবং শক্তি বাড়াতে আমরা ডেভিড মালান ও কাইল মাইলসের মতো মারকুটে উইলোবাজকে আনার পরিকল্পনা করেছি। তাদের সাথে কথাবার্তা হয়ে গেছে। পুরো আসর না হলেও তারা এসে বেশ কিছু ম্যাচ খেলবেন রংপুরের হয়ে। পাশাপাশি পাকিস্তানের দুই মিডল অর্ডার কাম স্পিনার খুশদিল শাহ ও ইফতিখার আহমেদও আমাদের দলের হয়ে খেলতে আসবেন। তাদের সঙ্গে পাকিস্তানের ফাস্ট মিডিয়াম বোলার ও লোয়ার অর্ডারে হাত খুলে খেলা ফাহিম আশরাফও থাকছেন। তাদের অন্তর্ভুক্তি আমাদের শক্তি বাড়াবে এবং ফাঁকফোকরগুলো কমাবে।’

বলে রাখা ভালো, টগি স্পোর্টসের মালিকানায় রংপুর রাইডার্সের প্রধান সহকারী কোচ হিসেবে থাকছেন মোহাম্মদ আশরাফুল। দলটির প্রধান কোচের ভূমিকায় থাকবেন মিকি আর্থার।

এআরবি/এমএমআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।