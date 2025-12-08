  2. খেলাধুলা

দুর্বল মানুষের জায়গা নেই স্টোকসের ড্রেসিংরুমে

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:৫৪ এএম, ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫
পার্থের পর ব্রিসবেনেও হেরেছে ইংল্যান্ড। সিরিজে ২-০ তে এগিয়ে অস্ট্রেলিয়া। প্রথম টেস্ট দুইদিনে শেষ হলেও বল হাতে দারুণ ছিলেন ইংলিশ বোলাররা। তবে চারদিনে শেষ হওয়া ব্রিসবেন টেস্টে একেবারে হতাশাজনক ছিল সফরকারীদের পারফরম্যান্স। হারতে হয়েছে ৮ উইকেটে। 

টানা দুই পরাজয়ের পর প্রশ্ন উঠেছে ইংল্যান্ড দলের খেলোয়াড়দের মানসিকতা নিয়ে। তবে অধিনায়ক বেন স্টোকস সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, ‘দুর্বল মানুষদের জায়গা নেই তার ড্রেসিংরুমে।’

দলের কারো মাঝে কোনো স্কিলের ঘাটতি আছে এমনটা মানেন না স্টোকস। তবে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলো কাজে না লাগাতে পারার বিষয়টি।

স্টোকস প্রশ্ন তোলে, ‘চাপের মুহূর্তগুলোতে আমরা কী মানসিকতা নিয়ে মাঠে নামছি, সেটা কি আমাদের পুনর্বিবেচনা করতে হবে? যখন আমরা ম্যাচে নিয়ন্ত্রণে থাকি, আমরা দারুণ খেলি; পিছিয়ে থাকলেও ভালো লড়াই করি। কিন্তু যখন পরিস্থিতি সমানে-সমান, তখন আমরা যথেষ্ট এগিয়ে যেতে পারছি না।’

চতুর্থ দিন ১৫২ বল লড়েন ৫০ রানের জন্য স্টোকস। উইল জ্যাকসের বিদায়ের পর ১৭ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে অলআউট হয় ইংলিশরা। ৬৫ রানের লক্ষ্য পেয়ে তা অনায়াসেই টপকে যায় অজিরা। 

বিবিসিকে স্টোকসে বলেন, ‘আমরা এখানে একটি কথা বারবার বলেছি—অস্ট্রেলিয়া দুর্বল মানুষের জায়গা নয়। আর যে ড্রেসিং রুমের আমি অধিনায়ক, সেটিও দুর্বল মানুষের জায়গা নয়।'

এক অন্য সাক্ষাৎকারে স্টোকস স্পষ্ট করেন যে তার দলের খেলোয়াড়রা ‘দুর্বল’ নন। তবে সাবেক ইংল্যান্ড অধিনায়ক মাইকেল ভন মন্তব্য করেন, স্টোকসের কথার পর কয়েকজনের প্রস্তুত হয়ে থাকা ভালো।

সিরিজের তৃতীয় টেস্ট ১৭ ডিসেম্বর অ্যাডিলেডে। 

আইএন

