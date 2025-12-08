  2. খেলাধুলা

নেইমারে অবনমন থেকে রক্ষা সান্তোসের, শিগগির অস্ত্রোপচার

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:০০ পিএম, ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫
অবশেষে অবনমনের শঙ্কা থেকে মুক্তি মিললো সান্তোসের। ব্রাজিলিয়ান সিরি ‘এ’ তে ক্রুজেইরোকে ৩-০ ব্যবধানে হারিয়েছে অবনমনের শঙ্কা দূর করলো নেইমারের শৈশবের ক্লাব। কোনো গোল না পেলেও দলকে বিপদে থেকে উদ্ধারে দারুণ ভূমিকা রেখেছেন এই ব্রাজিলিয়ান তারকা।

চোট নিয়েই ম্যাচগুলো খেলেছেন নেইমার। মেডিকেল টিমের অনুমতি না থাকার পরও স্পোর্তের বিপক্ষে মাঠে নেমে করেছিলেন হ্যাটট্রিক। ক্রুজেইরোর বিপক্ষে ম্যাচশেষে জানিয়ে দিলেন, শিগগিরই বাঁ হাঁটুতে অস্ত্রোপচার করাবেন।

সান্তোস ক্লাবটি সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় পেলের ক্লাব হিসেবে। এছাড়া এরপরও ঐতিহ্যবাহী ক্লাবটি থেকে উঠে এসেছে ব্রাজিলের বহু প্রভাবশালী ফুটবলার। সেই ক্লাবটিই এড়ালো ইতিহাসের দ্বিতীয় অবনমন। প্রথমবার ২০২৩ সালে অবনমনের শঙ্কায় ছিল ক্লাবটি।

ক্রুজেইরোর বিপক্ষে ম্যাচটিতে জোড়া গোল করেছেন থাসিয়ানো। দুই মিনিটের ব্যবধানে গোল দুটি করেন তিনি। প্রথমটি ২৬ মিনিটে করার পর দ্বিতীয়টি করেন ২৮ মিনিটে। জোয়াও শ্মিট সান্তোসের হয়ে তৃতীয় গোলটি করেন ৬০ মিনিটে। মৌসুম শেষে সান্তোস ৪৭ পয়েন্ট নিয়ে ১২তম স্থানে।

এপ্রিলে শুরু হওয়া লিগের ৩৮ ম্যাচের মধ্যে ১৯ ম্যাচ খেলে নেইমারের গোল ৮টি।

ম্যাচ শেষে নেইমার বলেন, ‘আমি এসেছিলাম এই জন্যই, যতটা পারি সাহায্য করতে। গত কয়েক সপ্তাহ আমার জন্য খুব কঠিন ছিল। যারা আমার পাশে ছিল এবং আমাকে মানসিকভাবে শক্ত রেখেছে তাদের ধন্যবাদ। যদি তারা না থাকতো, এই হাঁটুর সমস্যার কারণে আমি এসব ম্যাচ খেলতে পারতাম না। এখন আমাকে বিশ্রাম নিতে হবে, এরপর হাঁটুর অস্ত্রোপচার হবে।’

হাঁটুর চোট বা সার্জারি সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত কিছু জানাননি। তবে নেইমার এখনো আশা করছেন, ২০২৬ বিশ্বকাপের জন্য ব্রাজিলের চূড়ান্ত দলে জায়গা পাওয়ার।

যদিও গত মে মাসে কোচ হিসেবে দায়িত্ব নেওয়া কার্লো আনচেলোত্তি এখনও তাকে দলে ডাকেননি। ইতালিয়ান কোচ জানিয়েছেন, নেইমার শতভাগ ফিট থাকলেই কেবল দলের জন্য বিবেচিত হবেন।

