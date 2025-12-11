লিভারপুলের সঙ্গে টানাপোড়েন, সালাহকে টার্গেট করেছে সৌদি ক্লাবগুলো

লিভারপুলের সঙ্গে টানাপোড়েন, সালাহকে টার্গেট করেছে সৌদি ক্লাবগুলো
লিভারপুল কিংবদন্তি মোহাম্মদ সালাহর সঙ্গে ক্লাবের সম্পর্ক খারাপের দিকে। নতুন ম্যানেজার আর্নে স্লটের সঙ্গে প্রকাশ্য বিবাদে জড়ানোর পর তিনি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ইন্টার মিলানের বিপক্ষে ম্যাচের স্কোয়াডে ছিলেন না। সালাহকে ছাড়াই জয় পায় লিভারপুল।
এমতাবস্থায় লিভারপুলে সালাহর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। আর সেই সুযোগটাই নিতে চাচ্ছে সৌদি প্রো লিগের ক্লাবগুলো। মিসরীয় তারকা সালাহকে দলে ভেড়াতে আগ্রহী, এমনটাই নিশ্চিত করেছেন লিগের প্রধান নির্বাহী ওমর মুখারবেল। সৌদি আরবে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড ফুটবল সামিটে তিনি এই মন্তব্য করেন।
গত কয়েক মাসে লিভারপুল ১৫ ম্যাচে ৯টিতে হেরে বড় সংকটে পড়ে। ৩-৩ ব্যবধানে লিডসের সঙ্গে ড্রয়ের পর ক্লাব তাকে ছুড়ে ফেলার অভিযোগও আনেন সালাহ। এতে করে ক্লাব ও খেলোয়াড়ের সম্পর্ক আরও জটিল আকার ধারণ করে।
ওয়ার্ল্ড ফুটবল সামিটে মুখারবেল বলেন, ‘মোহাম্মদ সালাহকে সৌদি লিগে স্বাগতম। তবে খেলোয়াড়দের সাথে চুক্তি করার দায়িত্ব ক্লাবগুলোর। সালাহ অবশ্যই আমাদের টার্গেটের একজন।
৩৩ বছর বয়সী সালাহকে আগেও সৌদি লিগে নেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। জানুয়ারিতে তিনি লিগে যোগ দিতে পারেন কি না, এমন প্রশ্নে সালাহ বলেন, ‘আমি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই না; কারণ ক্লাব এটিকে ভিন্নভাবে নেবে।’
তবে সৌদি লিগের সব ক্লাব কিন্তু তাকে চাইছে না। আল খুলুদ ক্লাবের চেয়ারম্যান বেন হারবার্গ মনে করেন সালাহ লিগের জন্য উপযুক্ত নন।
হারবার্গ বলেন, ‘তার আগমন নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যেও ইতিমধ্যেই বেশ দ্বিধা রয়েছে। তিনি ৩৩ বছর বয়সী, লিভারপুলে বিপুল অর্থ পেয়েছেন এবং তারপর থেকে পারফরম্যান্সও অনেক কমে গেছে। তিনি তারকা এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার মতে তিনি আমাদের লিগের সঙ্গে মানানসই নন। যদি সালাহ আর ভিনিসিয়ুস (জুনিয়র) মধ্যে বেছে নিতে হয়, আমি ভিনিসিয়ুসকেই নেব।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমরা ২৫ বছর বয়সী পরবর্তী প্রজন্মের খেলোয়াড়দের চাই। এমন খেলোয়াড় নয় যাদের জন্য এটি ক্যারিয়ারের শেষ স্টেশন হবে।’
এমএমআর