  2. খেলাধুলা

অনূর্ধ্ব-১৭ ওয়ানডে

শেষ ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে সিরিজ জিতলো বাংলাদেশ

ক্রীড়া প্রতিবেদক ক্রীড়া প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:২৫ পিএম, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫
শেষ ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে সিরিজ জিতলো বাংলাদেশ

সিরিজে ছিল ১-১ সমতা। ফলে অনূর্ধ্ব-১৭ দলের শেষ ওয়ানডেটি পরিণত হয়েছিল অঘোষিত ফাইনালে। চট্টগ্রামে সে ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে ৫ উইকেটে হারিয়ে ২-১ ব্যবধানে সিরিজ জিতে নিয়েছে বাংলাদেশ।

দারুণ বোলিংয়ে শ্রীলঙ্কাকে ৪৫.১ ওভারে ১৭৯ রানেই গুটিয়ে দিয়েছিল বাংলাদেশের কিশোররা। লঙ্কানদের হয়ে সর্বোচ্চ ৬৬ রান করেন সানুল ওয়েরারাত্নে।

বাংলাদেশের পেসার আকাশ ২১ রান খরচায় নেন ৪টি উইকেট।

১৮০ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ৬৭ বল হাতে রেখেই জয় তুলে নেয় বাংলাদেশ। জারিফ করেন বল সমান ৫১। ৭৭ বলে ৫৪ রানের দায়িত্বশীল ইনিংস খেলেন আদ্রিত ঘোষ।

শেষদিকে আকাশ রায় (৩৩) ও জুনায়েদ হোসেন অপরাজিত থেকে দলের জয় নিশ্চিত করেন।

এমএমআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।