কাঁধের ইনজুরিতে টেস্টের মাঝপথে ছিটকে যাচ্ছেন কিউই পেসার!
বড় হচ্ছে নিউজিল্যান্ড শিবিরে ইনজুরির মিছিল। ম্যাট হেনরি আর নাথান স্মিথের চোটে ওয়েলিংটন টেস্টের একাদশে সুযোগ পেয়েছিলেন ব্লেয়ার টিকনার। এবার টেস্টের মাঝপথে তিনিও ছিটকে যাওয়ার পথে।
এরই মধ্যে নিশ্চিত হয়েছে, ওয়েলিংটনে চলতি দ্বিতীয় টেস্টে আর বল বা ফিল্ডিং করতে পারবেন না টিকনার। এমনকি ব্যাট করাও তার পক্ষে অসম্ভব বলে ধারণা করা হচ্ছে। বুধবার ম্যাচের প্রথম দিন বাঁ কাঁধে মারাত্মক চোট পেয়ে তিনি মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন।
নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে জানায়, টিকনার মাঠে ফিরলেও তাকে আরও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা মূল্যায়ন করতে হবে, এরপরই জানা যাবে কবে তিনি খেলায় ফিরতে পারবেন।
প্রথম দিনের দ্বিতীয় সেশনে টিভিন ইমলাখের ফ্লিক করা বল বাঁচাতে ফাইন লেগে ডাইভ মারার সময় টিকনারের বাঁ কাঁধ সরে যায়। সঙ্গে সঙ্গে মেডিকেল স্টাফ ছুটে আসেন এবং কিছুক্ষণ চিকিৎসার পর তাকে স্ট্রেচারে করে মাঠের বাইরে নেওয়া হয়। দর্শকরাও তাকে করতালির মাধ্যমে সমর্থন জানায়।
২০২৩ সালের শুরুতে শেষ টেস্ট খেলার দীর্ঘদিন পর সুযোগ পেয়েছিলেন টিকনার। প্রত্যাবর্তনে শুরুটাও করেন দারুণ। প্রথম ইনিংসে ১৬ ওভারে ৪ উইকেট নিয়ে নিউজিল্যান্ডের সেরা বোলারও ছিলেন তিনি। তবে তার ইনজুরি কিউইদের বর্তমান ফাস্ট বোলিং সংকটকে আরও জটিল করে তুলেছে।
এমএমআর