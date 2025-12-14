  2. খেলাধুলা

জোড়া আত্মঘাতী গোলে আর্সেনালকে জয় উপহার উলভসের

প্রকাশিত: ১১:০৫ এএম, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে শীর্ষস্থান মজবুল করলো আর্সেনাল। তবে এটি সম্ভব হয়েছে নাটকীয় এক জয়ে। প্রতিপক্ষ উলভস আত্মঘাতী দুই গোল উপহার দিয়ে জয়ের স্বাদ পাইয়ে দিয়েছে মিকেল আর্তেতার দলকে।

অ্যাস্টন ভিলার কাছে হেরে থেমেছিল দলটির সবমিলিয়ে ১৮ ম্যাচের অপরাজেয় যাত্রা। মাঝে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ব্রুজকে হারিয়ে জয়ের ধারায় ফেরা গানাররা এবার জয়ের দেখা পেল ইপিএলেও।

শনিবারের ম্যাচ শেষে ১৬ ম্যাচে ১১ জয় ও ৩ ড্রয়ে আর্সেনালের সংগ্রহ ৩৬ পয়েন্ট। পাঁচ পয়েন্ট কম নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ম্যানচেস্টার সিটি। অপরদিকে ১৬ ম্যাচে মাত্র ২ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের তলানিতে রয়েছে উলভস।

ম্যাচের প্রথমার্ধে বল দখল ও আক্রমণে এগিয়ে থাকার পরও কোনো গোল আদায় করে নিতে পারেনি আর্সেনাল। ছয় শটের একটিও লক্ষ্যে রাখতে ব্যর্থ হয় তারা।

অন্যদিকে উলভস মাত্র ২৫ শতাংশ বল দখলে রেখে উলভস প্রতি-আক্রমণে একটি সুযোগ তৈরি করে। কিন্তু সেটি থেকে গোলের দেখা পায়নি ক্লাবটি।
দ্বিতীয়ার্ধে আর্সেনাল গতি বাড়ায় খেলার। কিন্তু ব্যর্থ হয় সুযোগ কাজে লাগাতে। ৫৭ মিনিটে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লির প্রচেষ্টা। ৬৮ মিনিটে ডেক্লান রাইসের দূরপাল্লার শট লক্ষ্যে থাকলেও সেটি প্রতিহত করে দেন গোলকিপার স্যাম জনস্টেন।

মিনিট দুয়েক পরই এগিয়ে যায় আর্সেনাল। বাঁকানো এক কর্নার কিক নেন বুকায়ো সাকা। বাঁকানো কর্নারটি প্রথমে গোলকিপার জনস্টেনের আঙুল ছুঁয়ে পোস্টে লাগে এবং এরপর আবার শরীরে প্রতিহত হয়ে ঢুকে পড়ে জালে।

আত্মঘাতী সেই গোলের যন্ত্রণা ভুলতে ম্যাচের শেষ দিকে ৯০ মিনিটে হেড থেকে গোল করে উলভসকে সমতায় ফেরান নাইজেরিয়ার স্ট্রাইকার তোলু। সমতা ফেরানোর পরও অতিরিক্ত সময়ের চতুর্থ মিনিটে আবারও আত্মঘাতী গোল করে বসে স্বাগতিকরা। সাকা ক্রস করলে সেটি হেড করার প্রচেষ্টায় উলভস ডিফেন্ডার মস্কেরা বল পাঠিয়ে দেন নিজেদের জালেই।

শেষ পর্যন্ত দুই আত্মঘাতী গোলে ২-১ ব্যবধানে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে আর্সেনাল। ম্যাচটি ছিল উলভসের জন্য প্রচন্ড হতাশার।

