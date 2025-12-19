  2. খেলাধুলা

অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ

সেমিফাইনালে বিদায় বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের, ফাইনালে ভারত-পাকিস্তান

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:১৮ পিএম, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
সেমিফাইনালে বিদায় বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের, ফাইনালে ভারত-পাকিস্তান

লক্ষ্যটা ছিল অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের হ্যাটট্রিক শিরোপা জয় করা। কিন্তু সেই আশায় গুঢ়েবালি। দ্বিতীয় সেমিফাইনালের পাকিস্তানের যুবাদের কাছে ৮ উইকেটের ব্যবধানে হেরেছে বাংলাদেশের যুবারা। ফাইনাল হবে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বি ভারত ও পাকিস্তানের।

শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) দুবাইয়ে বৃষ্টিবিঘ্নিত সেমিফাইনাল ম্যাচটির দৈর্ঘ্য কমিয়ে আনা হয় ২৭ ওভারে। আগে ব্যাটিং করতে নেমে মাত্র ১২১ রানে গুটিয়ে যায় বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের।

মামুলি লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে টি-টোয়েন্টি মেজাজে খেলে ৮ উইকেটের জয় তুলে নেয় পাকিস্তান। যদিও ইনিংসের শুরুতে দলীয় ১ রানেই হামজা জহুরের উইকেট হারায় তারা। ইকবাল হোসেন ইমনের বলে আউট হয়ে রানের খাতা খুলতে পারেননি তিনি।

দ্রুত একটি উইকেট তুলে নিলেও এরপর আর কিছুই করতে পারেনি বাংলাদেশের বোলাররা। ৮৫ রানের জুটি গড়েন সামির মিনহাজ ও উসমান খান। দলীয় ৮৬ রানে উসমানকে (২৭) ফেরান সামিউন বশির। পতন হয় দ্বিতীয় উইকেটের।

তবে জয়ের জন্য বাকি ২২ রান তুলতে বেগ পেতে হয়নি ম্যাচ ধরে রাখা ওপেনার সামির ও নতুন ব্যাটার আহমেদ হুসাইনের। সামির ৬৯ ও আহমেদ অপরাজিত ছিলেন ১১ রানে। ৬৩ বল হাতে জয়ের বন্দরে পোঁছে দলকে ফাইনালে তোলেন এ দুজন।

উল্লেখ্য, প্রথম সেমিফাইনালে শ্রীলঙ্কা অনূর্ধ্ব-১৯ দলকেও ৮ উইকেটের ব্যবধানে হারিয়েছে ভারত অনূর্ধ্ব-১৯ দল। আগামী ২১ ডিসেম্বর দুবাইয়ের আইসিসি একাডেমি মাঠে ফাইনালে মুখোমুখি হবে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বি ভারত-পাকিস্তান।

আইএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।