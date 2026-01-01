  2. খেলাধুলা

ব্যাটিং ঘাটতি পোষাতে পাকিস্তানের নেওয়াজকে আনছে চট্টগ্রাম

ক্রীড়া প্রতিবেদক ক্রীড়া প্রতিবেদক , সিলেট থেকে
প্রকাশিত: ০৮:৫৪ পিএম, ০১ জানুয়ারি ২০২৬
ব্যাটিং ঘাটতি পোষাতে পাকিস্তানি ব্যাটার হাসান নেওয়াজকে দলে ভেড়াচ্ছে চট্টগ্রাম রয়্যালস। আগামী ৫ জানুয়ারি বাংলাদেশে আসবেন নেওয়াজ। জাগো নিউজকে এটি নিশ্চিত করেছেন চট্টগ্রামের ডিরেক্টর হাবিবুল বাশার।

হাবিবুল জাগো নিউজকে বলেন, আমাদের ব্যাটিংয়ে কিছুটা ঘাটতি লক্ষ্য করেছি আমরা। সেটা পোষানোর জন্য নেওয়াজকে দলে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। এই সপ্তাহেই তিনি দলের সঙ্গে যোগ দেবেন।

এবারই প্রথম বিপিএলে খেলবেন নেওয়াজ। পিএসএলে ১৫ ম্যাচে তার ব্যাট থেকে এসেছে ৪২৭ রান। যেখানে একটি সেঞ্চুরি আর ৩ ফিফটি আছে তার। পাকিস্তানের হয়ে ২৫ ম্যাচে ৪৫৭ রান করেছেন নেওয়াজ। এই সময়ে দুই ফিফটি ও এক সেঞ্চুরি আছে এই ব্যাটারের।

এবারের আসরে এখন পর্যন্ত ২ ম্যাচ খেলেছে চট্টগ্রাম। যেখানে তাদের জয় ও হার সমান ১টি করে। মূলত মিডল অর্ডারেই তাদের ব্যাটিং ঘাটতি আছে। আর নেওয়াজকে আনা হচ্ছে সেটি পোষানোর জন্য।

