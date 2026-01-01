  2. খেলাধুলা

৫ বছর পর বিপিএলে

নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ খুঁজছেন সাদমান

ক্রীড়া প্রতিবেদক ক্রীড়া প্রতিবেদক , সিলেট থেকে
প্রকাশিত: ০৯:০৫ পিএম, ০১ জানুয়ারি ২০২৬
সাদমান ইসলামের নামের পাশে টেস্ট ক্রিকেটার ট্যাগটা বসেছে অনেকদিন আগেই। সাদা বলে ভালো খেললেও তাকে নিয়ে আলোচনায় টেস্ট ক্রিকেটকেই টেনে আনেন অনেকে। এবারও বিপিএলের নিলামে দল পাননি। তবে আসর মাঠে গড়ানোর পর এই বাঁহাতি ওপেনারকে দলে ভিড়িয়েছে চট্টগ্রাম রয়্যালস।

বৃৃহস্পতিবার সিলেটে অনুশীলন শেষে গণমাধ্যমের মুখোমুখি হন সাদমান। সেখানে বিপিএলে নিজেকে প্রমাণ করার তাগিদ শোনা যায় সাদমানের কণ্ঠে। তিনি বলেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ। কারণ অবশ্যই ইচ্ছা তো থাকে সবার প্রত্যেকটা ফরম্যাট খেলার। সুযোগ আসছে, এখন নিজেকে প্রমাণ করার সময়।’

জাতীয় ক্রিকেট লিগ টি-টোয়েন্টির গেলো আসরে দুর্দান্ত ব্যাটিং করেছেন সাদমান। ৫ ইনিংসে তার ব্যাট থেকে আসে ১৫১ স্ট্রাইক রেটে ১৯২ রান। যেখানে আছে একটি সেঞ্চুরি। বিপিএলে এনসিএলের ফর্ম ধরে রাখার ব্যাপারে আশাবাদী সাদমান।

তিনি বলেন, ‘হ্যাঁ, তা তো অবশ্যই (এনসিএল টি-টোয়েন্টির ধারাবাহিকতা রাখতে) চাই। কিছুদিন আগেই টি-টোয়েন্টি খেলা হইছে, ইনশাআল্লাহ যদি সুযোগ আসে অবশ্যই চেষ্টা করব যেভাবে এনসিএলটা খেলছি ওভাবেই ব্যাটিং করার।’

টি-টোয়েন্টির প্রস্তুতি নিয়ে সাদমান জানান, ‘এনসিএল টি-টোয়েন্টিটা যেভাবে অনুশীলন করছি বা যেভাবে খেলছি ওটা যদি আমি ধরে রাখতে পারি তো ইনশাআল্লাহ আশা করি ভালো হবে।’

টেস্ট ক্রিকেটের বাইরে টি-টোয়েন্টিতে খেলার সুযোগ খুব একটা পান না সাদমান। বিপিএলেই দল পেলেন ৫ বছর। এ নিয়ে সাদমান বলেন, রটি-টোয়েন্টি তো সবসময় খেলা হয় না। টেস্টের সাথে সাথে যদি টি-টোয়েন্টি বা ওয়ানডে খেলা থাকে, তখন ওভাবে একটা প্রস্তুতি নেওয়ার সময় থাকে। হুট করে যখন টি-টোয়েন্টি আসে, একটা প্রস্তুতি নেওয়ার দরকার হয়। আল্লাহর রহমতে এখানে দুই-তিন দিন সময় পেয়েছি। চেষ্টা করছি কীভাবে নিজেকে প্রস্তুত রাখা যায়। ম্যাচে সুযোগ আসলে অবশ্যই চেষ্টা করব।’

