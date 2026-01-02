রিপনের ধন্যবাদ দেওয়ার তালিকাও বেশ লম্বা!

রিপনের ধন্যবাদ দেওয়ার তালিকাও বেশ লম্বা!
শেষ ওভারের সমীকরণ ৭ রানের। প্রথম বলে উইকেট, পরের বলে চার, তৃতীয় বল ডট গেলেও চতুর্থ বলে হলো ২ রান। ম্যাচ সমতায়, শেষ দুই বলে লাগে ১ রান। এমন অবস্থা থেকেই রংপুর ম্যাচ জিততে পারেনি। এরপর সুপার ওভারে করতে পারে সর্বসাকুল্যে ৬ রান। টুর্নামেন্টের হট ফেভারিট রংপুর রাইডার্সকে এভাবে হারানোয় রাজশাহী ওয়ারিয়র্স এর নায়ক রিপন মন্ডল।
রিপন গত এক-দেড় বছর ধরেই টানা পারফর্ম করছেন। এর আগে ইমার্জিং এশিয়া কাপে সর্বোচ্চ ৫ ম্যাচে ১১ উইকেট নিয়ে বাংলাদেশকে ফাইনালে তোলেন এই পেসার। তবে বিপিএলে প্রথম দুই ম্যাচে জায়গা হয়নি একাদশে। দল থেকে জানায় দেওয়া হয় রাতের ম্যাচে খেলবেন তিনি। একাদশে ফিরেই টানা দুই ম্যাচেই ম্যাচ সেরা।
এই সাফল্যের পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে রিপনের ধন্যবাদ জানানোর তালিকাও বেশ লম্বা হলো। তিনি বলেন,‘আমি শুরুতেই (নাজমুল হোসেন) শান্ত ভাই, মুশফিক (মুশফিকুর রহিম) ভাইকে ধন্যবাদ দিতে চাই। তারা আমাকে বিশ্বাস দিয়ে গিয়েছেন। বলেছেন যে, ‘তুমি তোমার প্ল্যানে বল করলে কেউ তোমাকে মারতে পারবে না।’
রিপন হাইপারর্ম্যান্স ইউনিটে অনুশীলন করেছেন, ধন্যবাদ জানান সেখানকার কোচদেরও। তিনি বলেন, 'হাই পারফরম্যান্সে আমার কোচ কোরি কলিমোর এবং তারেক আজিজ খানকেও ধন্যবাদ। তারা আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন।’
তবে ইমার্জিং এশিয়া কাপের অভিজ্ঞতাও কাজে দিয়েছে রিপনকে, 'আমি ডেথ ওভারে বোলিং অনেক উপভোগ করি। সর্বশেষ ইমার্জিং এশিয়া কাপে আমি আমার ইয়র্কার এবং ডেথ বোলিং ভালো করার চেষ্টা করেছি এবং আজকে সবকিছু কাজে লেগেছে।'
পরে ম্যাচ শেষে রিপনের প্রশংসা করেছেন রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের প্রধান কোচ হান্নান সরকার। তিনি বলেন, ‘রিপন কিন্তু এই ধরনের অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছে। এমন জায়গায় বোলারদের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে যায়। যেহেতু অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছে, আমাদেরও বিশ্বাস ছিল রিপন পারবে। ম্যাচে ৪ ওভার বল করে সবাই, তবে দলের জন্য প্রস্তুত থাকে আরও ওভার করার। ফিটনেসের জায়গায় রিপন যথেষ্ট ভালো ছিল, সাথে সুপার ওভারের অভিজ্ঞতা কাজে দিয়েছে।’
