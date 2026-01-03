  2. খেলাধুলা

মোস্তাফিজ ইস্যুতে জরুরি মিটিং ডেকেছে বিসিবি

প্রকাশিত: ০৬:৪৮ পিএম, ০৩ জানুয়ারি ২০২৬
মব আক্রমণের ভয়ে বিসিসিআইয়ের নির্দেশে বাংলাদেশের পেসার মোস্তাফিজুর রহমানকে স্কোয়াড থেকে বাদ দিয়েছে আইপিএলের দল কলকাতা নাইট রাইডার্স। এই পরিস্থিতিতে আজ রাত সাড়ে ৯টায় জরুরি মিটিংয়ে বসবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। সিলেটে আঞ্চলিক ক্রিকেট কার্যক্রম উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এটা নিশ্চিত করেছেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল।

বুলবুল বলেন, আমাদের কাছে যতটুকু তথ্য আছে, ‘আমাদের কাউন্টার পার্ট হচ্ছে বিসিসিআই। আমরা আইসিসির অধীনে ইভেন্ট খেলি। আর মোস্তাফিজুর রহমানের ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট খেলতে যাওয়ার কথা ছিল। এটুকু তথ্য আমাদের কাছে আছে। এরপর আনুষ্ঠানিক কোনো বিবৃতি বা তথ্য আমরা পাইনি। পাওয়ার পরে আমরা আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করব।’

মূলত নিরাপত্তা শঙ্কায় মোস্তাফিজকে আইপিএলে খেলার অনুমতি দিচ্ছে না ভারত সরকার। কলকাতা নাইট রাইডার্স জানিয়েছে, ‘বিসিসিআইয়ের নির্দেশনা অনুসারে সকল প্রক্রিয়া ও অভ্যন্তরীণ পরামর্শের পর তাকে (মোস্তাফিজ) ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আইপিএলের নীতিমালা অনুসারে কলকাতাকে বদলি ক্রিকেটার নেওয়ারও অনুমোদন দিয়েছে বিসিসিআই। দ্রুততম সময়ের মধ্যে আরও বিস্তারিত জানানো হবে।’

এর আগে গত ১৬ ডিসেম্বর নিলাম থেকে মোস্তাফিজকে ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে দলে ভেড়ায় কলকাতা। এ নিয়ে দলটি বেশ উচ্ছ্বাসও প্রকাশ করে। তবে এরপর থেকে ফিজকে বাদ দিতে বিক্ষোভ করে আসছিল কট্টর হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো। যার রেশ ধরে বিসিসিআই ফিজকে বাদ দেওয়ার নির্দেশনা দেয়।

