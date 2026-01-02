টটেনহ্যাম-ম্যানসিটির হতাশার রাত
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে নিজেদের ম্যাচে পয়েন্ট খুইয়ে নতুন বছর শুরু করেছে টটেনহ্যাম হটস্পার ও ম্যানচেস্টার সিটি। টটেনহ্যাম গোলশূন্য ড্র করেছে ব্রেন্টফোর্ডের সঙ্গে। একই ফল ম্যানচেস্টার সিটি-সান্ডারল্যান্ডের ম্যাচে।
টটেনহ্যাম ও ব্রেন্টফোর্ডের লড়াই হয়েছে সমানে সমান। প্রতিপক্ষের মাঠে গোলমুখ খুলতে পারেনি টটেনহ্যাম।
অন্যদিকে সান্ডারল্যান্ডের মাঠে অবশ্য দাপট ছিল সিটিরই। প্রতিপক্ষের প্রায় দ্বিগুণ শট নেয় তারা। কিন্তু গোল পায়নি।
এই ড্রয়ে ১৯ ম্যাচে ৪১ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়েই রইলো ম্যানসিটি। সমান ম্যাচে ২৬ পয়েন্ট নিয়ে ১২ নম্বরে টটেনহ্যাম।
এমএমআর/জেআইএম