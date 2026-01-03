সৌম্য-নবি খেললে ঘুরে দাঁড়াবে নোয়াখালী, আশা কোচ সুজনের

সৌম্য-নবি খেললে ঘুরে দাঁড়াবে নোয়াখালী, আশা কোচ সুজনের
পর পর ৩ ম্যাচ হেরে কিছুটা বেকায়দায় নোয়াখালী এক্সপ্রেস। দল এক ম্যাচেও জয়ের নাগাল পায়নি, তাই হেড কোচ খালেদ মাহমুদ সুজনও খানিক চাপে।
সুজন মনে করছেন, টপ অর্ডারে সৌম্যর অনুপস্থিতি, হাবিবুর রহমান সোহান ও সাব্বির হোসেনের ব্যাট হাতে জ্বলে না ওঠাই তার দলকে ভুগিয়েছে। তবে নোয়াখালী কোচের আশা, খুব দ্রুতই হারের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে জয় তুলে নিবে তার দল।
সুজনের পছন্দের খেলোয়াড় মোহাম্মদ নবি চলে এসেছেন। তার আশা, আগামী পরশু স্বাগতিক সিলেটের বিপক্ষে নোয়াখালীর হয়ে প্রথম ম্যাচটি খেলবেন অভিজ্ঞ ও অতি কার্যকর আফগান অলরাউন্ডার নবি।
পাশাপাশি আগামীকাল রোববার সকালে বিদেশ থেকে দেশে ফেরার কথা নোয়াখালীর অপর তারকা ব্যাটার সৌম্য সরকারের। সৌম্য আর নবিকে পেলে দলের শক্তি বাড়বে, সেই আশাতেই সুজন।
আসলে এখন পর্যন্ত নোয়াখালীর টপ অর্ডার একদমই ক্লিক করেনি। হাবিবুর রহমান সোহান হাত খুলে খেলতে খুব ভালবাসেন। ব্যাটিং ফ্রেন্ডলি উইকেটে তার ব্যাট হাসে। তিনি ফ্রি স্ট্রোক প্লে করতে পারেন। এই কিছুদিন আগে হওয়া ইমার্জিং ট্রফিতে ভারত (৫ ছক্কায় ৪৬ বলে ৬৫), শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে মারকুটে ব্যাটিং (১৪ বলে ৩ ছক্কায় ২৭) আর হংকংয়ের বিপক্ষে দ্রুততম সেঞ্চুরি (৩৫ বলে ১০ ছক্কায় ১০০) হাঁকিয়েছেন হাবিবুর।
কিন্তু সিলেটে বিপিএলে ৩ খেলাতেই (১৫, ০ ও ৫) চরম ব্যর্থ এ তরুণ মারকুটে ওপেনার। কেন পারছেন না হাবিবুর সোহান?
সুজনের ব্যাখ্যা, ‘সিলেটের উইকেট সহজ ছিল না। বিশেষ করে যারা নতুন বলে ফ্রি স্ট্রোক খেলতে পছন্দ করে, পাওয়ার প্লে কাজে লাগিয়ে উইকেটের সামনে ও দুদিকে বড় বড় শট খেলতে চায়, তাদের স্বচ্ছন্দ্যে খেলা ও সফল হওয়া কঠিন।’
নোয়াখালী কোচ যোগ করেন, ‘এখন তো তীব্র শীতের পাশাপাশি ঘন কুয়াশা আর সন্ধ্যার পর প্রচণ্ড শিশির। এরকম কন্ডিশনে পিচে নতুন বলে প্রচুর সিম মুভমেন্ট হয়। পেসারদের বিপক্ষে হাত খুলে বড় শট খেলা খুব কঠিন। তাই সোহানের মত ফ্রি স্ট্রোক প্লেয়ারদের ভালো করা ও সফল হওয়া সহজ ছিল না। পাশাপাশি আরেক তরুণ সাব্বির হোসেনও খানিক ধীরে, একটু থেমে আসা পিচে সুবিধা করতে পারেননি। বাকিরাও শুরুর ঘাটতি পোষাতে পারেনি।’
পরের রাউন্ড থেকে নোয়াখালী মোহাম্মদ নবিকে পাবে। সৌম্যরও রোববার চলে আসার কথা। তবে দেশে ফিরে একদিনের প্রস্তুতিতেই সৌম্য ৫ জানুয়ারি প্রথম ম্যাচ খেলতে পারবেন কিনা, তা নিয়ে সংশয় আছে।
এআরবি/এমএমআর