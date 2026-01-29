  2. খেলাধুলা

বিশ্বকাপের আগমুহূর্তে নিষিদ্ধ হলেন তারকা ক্রিকেটার

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:৩২ এএম, ২৯ জানুয়ারি ২০২৬
বিশ্বকাপের আগমুহূর্তে নিষিদ্ধ হলেন তারকা ক্রিকেটার

যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাটার অ্যারন জোন্সেকে সবধরনের ক্রিকেট থেকে সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ করেছে আইসিসি। তার বিরুদ্ধে আইসিসির দুর্নীতি-বিরোধী আচরণবিধি লঙ্ঘনের পাঁচটি অভিযোগ আনা হয়েছে।

গতকাল বুধবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

অভিযোগগুলোর বড় অংশই এসেছে ২০২৩-২৪ মৌসুমে বার্বাডোজের বিম-১০ টুর্নামেন্টে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনার সূত্র ধরে। যা ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ এর দুর্নীতি-বিরোধী আচরণবিধির আওতাভুক্ত।

পাঁচটি অভিযোগের মধ্যে দুটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ-সংক্রান্ত, যা পড়েছে আইসিসিরর দুর্নীতি-বিরোধী আচরণবিধির অধীনে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ আচরণবিধির আওতায় জোন্সের বিরুদ্ধে বিম-১০ টুর্নামেন্টে ম্যাচ বা ম্যাচের নির্দিষ্ট অংশ ফিক্সিং বা ফিক্সিংয়ের চেষ্টা, দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপে জড়ানোর প্রস্তাব পাওয়ার বিষয়টি গোপন রাখা এবং মনোনীত দুর্নীতি-বিরোধী কর্মকর্তার পরিচালিত তদন্তে সহযোগিতা না করার অভিযোগ আনা হয়েছে।

এছাড়া আইসিসির পক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধে দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপে জড়ানোর জন্য পাওয়া প্রস্তাবের বিষয়টি আইসিসির অ্যান্টি-করাপশন ইউনিটকে না জানানোর অভিযোগ আনা হয়েছে। একই সঙ্গে অভিযোগ আনা হয়েছে তদন্তে প্রাসঙ্গিক তথ্য গোপন বা বিকৃত করার মাধ্যমে আকুর তদন্তে বাধা দেওয়ার অভিযোগও।

এই অভিযোগগুলো একটি বৃহৎ তদন্তের অংশ বলে জানিয়েছে আইসিসি। ইঙ্গিত রয়েছে ভবিষ্যতে অন্যান্য ব্যক্তি বা সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ আসতে পারে। অভিযোগের প্রেক্ষিতে অ্যারন জোন্সকে তাৎক্ষণিকভাবে সব ধরনের ক্রিকেট থেকে সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

অভিযোগের জবাব দেওয়ার জন্য তাকে ১৪ দিনের সময় বেধে দেওয়া হয়েছে। শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে আর কোনো মন্তব্য করা হবে না বলেও জানিয়েছে আইসিসি।

৩১ বছর বয়সী অ্যারন জোন্স যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে মোট ১০০টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন। যার মধ্যে ৫২টি ওয়ানডে এবং ৪৮টি টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক।

আইএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।