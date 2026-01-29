টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে অস্ট্রেলিয়াকে হেসেখেলে হারালো পাকিস্তান

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে অস্ট্রেলিয়াকে হেসেখেলে হারালো পাকিস্তান
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে শেষ প্রস্তুতি বলা যায়। লাহোরে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে অস্ট্রেলিয়াকে হেসেখেলেই হারালো পাকিস্তান। সালমান আলি আগার দল জিতেছে ২২ রানে।
প্রথমে ব্যাট করে ৮ উইকেটে ১৬৮ রানের চ্যালেঞ্জিং পুঁজি দাঁড় করায় পাকিস্তান। জবাবে ৮ উইকেটে ১৪৬ রানে থামে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস।
লক্ষ্য ছিল ১৬৯ রান। রান তাড়ায় ট্রাভিস হেডের ব্যাটে ভালো সূচনা করে অস্ট্রেলিয়া। যদিও আরেক ওপেনার ম্যাথিউ শর্টকে (৫) বোল্ড করে ধাক্কা দেন সাইম আইয়ুব। ১৩ বলে ২টি করে চার-ছক্কায় ২৩ রান করা ট্রাভিস হেডও হন এই অফস্পিনারের শিকার।
তৃতীয় উইকেটে ২৩ বলে ৪০ রান যোগ করেন ক্যামেরন গ্রিন আর ম্যাট রেনশ। রেনশ ১১ বলে ১৫ করে ফেরার পরই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় পাকিস্তান। কপার কনোলি (০) আর মাইকেল ওয়েন (৮) দ্রুত সাজঘরে ফেরেন। ৩১ বলে ৩৬ করে আউট হন গ্রিন।
১১২ রানে ৮ উইকেট হারানোর পর আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি অস্ট্রেলিয়া। শেষদিকে জাভিয়ার বার্টলেট ২৫ বলে ৩৪ রানে পরাজয়ের ব্যবধানই যা একটু কমিয়েছেন।
সাইম আইয়ুব ২৯ রানে আর আবরার আহমেদ ১০ রানের বিনিময়ে নেন ২টি করে উইকেট।
এর আগে পাকিস্তান টস জিতে ব্যাট করতে নেমে ইনিংসের প্রথম বলে সাহিবজাদা ফারহান গোল্ডেন ডাকে ফিরলেও আরেক ওপেনার সাইম আইয়ুব ঝড় তোলেন। ২২ বলে ৩ চার আর ২ ছক্কায় ৪০ রান করেন তিনি।
সালমান আগাও কম যাননি। পাকিস্তান অধিনায়ক ২৭ বলে ৩৯ রানের ইনিংসে ১টি চারের সঙ্গে হাঁকান ৪টি ছক্কা।
বাবর আজমের ব্যাট থেকে আসে ২০ বলে ২৪। এছাড়া ফখর জামান ১৬ বলে ১০, উসমান খান ১৪ বলে ১৮ আর শেষদিকে মোহাম্মদ নওয়াজ ১৪ বলে করেন অপরাজিত ১৫ রান।
অজি লেগস্পিনার অ্যাডাম ২৪ রান খরচায় একাই নেন ৪টি উইকেট।
