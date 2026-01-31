সতীর্থদের বাঁচাতে মিথ্যা বলার বিষয়টি স্বীকার করলেন ব্রুক

সতীর্থদের বাঁচাতে মিথ্যা বলার বিষয়টি স্বীকার করলেন ব্রুক
সতীর্থদের বাঁচাতে মিথ্যা বলার বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছেন ইংল্যান্ডের সাদা বলের অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক। গতকাল শুক্রবার তিনি স্বীকার করেছেন, নিউজিল্যান্ডের একটি নাইটক্লাবের ঘটনায় সতীর্থদের রক্ষা করতেই মিথ্যা বলেছিলেন।
ওয়েলিংটনে নাইটক্লাবের এক বাউন্সারের সঙ্গে ঘটনার সময় তার সঙ্গে অন্য কেউ ছিল না। এতদিন এমনটাই দাবি করে আসছিলেন তিনি। তবে এবার নিজেই সেই বক্তব্য থেকে সরে আসলেন।
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তৃতীয় ও শেষ ওয়ানডের আগের দিন গত ৩১ অক্টোবর ওয়েলিংটনের একটি নাইটক্লাবে প্রবেশের সময় বাউন্সারের সঙ্গে ব্রুকের তর্কা-তর্কি হয়। চলতি মাসের শুরুতে তিনি দাবি করেন, ঘটনার সময় তিনি একাই ছিলেন।
কিন্তু শুক্রবার দ্য টেলিগ্রাফ জানায়, ওই ঘটনায় জড়িত থাকার কারণে সতীর্থ জ্যাকব বেথেল ও জশ টাংকে জরিমানা করা হয়েছে এবং ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড বিষয়টি তদন্ত করছে।
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচে জয়ের পর প্রকাশিত এক বিবৃতিতে ব্রুক সত্যতা স্বীকার করেন। তিনি বলেন, ‘ওয়েলিংটনের ঘটনায় আমার আচরণের দায় আমি নিচ্ছি এবং স্বীকার করছি যে ওই রাতে অন্যরাও উপস্থিত ছিল। আমার আগের মন্তব্যের জন্য আমি অনুতপ্ত। সতীর্থদের রক্ষা করতেই আমি তখন এমন বক্তব্য দিয়েছিলাম, কারণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল আমার নিজের সিদ্ধান্তের ফলেই।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমি ক্ষমা চেয়েছি এবং বিষয়টি নিয়ে ভাবছি। এটি আমার ক্যারিয়ারের জন্য একটি কঠিন সময় ছিল, তবে এখান থেকে আমি শিক্ষা নিচ্ছি।’
ওই ঘটনার জন্য ব্রুককে জরিমানা করা হয় এবং চূড়ান্ত সতর্কবার্তা দেওয়া হয়। তবে অ্যাশেজ সিরিজ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত বিষয়টি প্রকাশ্যে আসেনি। অস্ট্রেলিয়ায় ইংল্যান্ড ১-৪ ব্যবধানে সিরিজ হারে।
এর আগে ব্রুক সতীর্থ ও সমর্থকদের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন এবং চলমান শ্রীলঙ্কা সফরের আগেও আবার দুঃখ প্রকাশ করেন।
আইএন