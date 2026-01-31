বিশ্বকাপে অনিশ্চয়তার মধ্যেই পাকিস্তানের জার্সি উন্মোচন অনুষ্ঠান স্থগিত

বিশ্বকাপে অনিশ্চয়তার মধ্যেই পাকিস্তানের জার্সি উন্মোচন অনুষ্ঠান স্থগিত
বিশ্বকাপ শুরু হতে বাকি আর মাত্র এক সপ্তাহ। এখনও এই টুর্নামেন্টে পাকিস্তানের অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তা কাটেনি। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) বিশ্বকাপ সংক্রান্ত একটি নির্ধারিত অনুষ্ঠান বাতিল করায় জল্পনা আরও বেড়েছে।
পিসিবির চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি জানিয়েছিলেন, শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) কিংবা সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) এ বিষয়ে চূড়ান্ত অবস্থান জানাবেন। এরই মধ্যে শুক্রবার চলে গেছে। আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি।
বিভিন্ন প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, অভ্যন্তরীণভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেলেও পিসিবি এখনই তা প্রকাশ্যে আনতে চাইছে না।
বাংলাদেশের সমর্থনে পুরো টুর্নামেন্ট বয়কট করার সম্ভাবনা খুবই কম বলে মনে করা হচ্ছে। একই সঙ্গে ভারতের বিপক্ষে বহুল আলোচিত ম্যাচটি পাকিস্তান বয়কট করতে পারে; এমন খবরও গুরুত্ব পাচ্ছে না, কারণ ম্যাচটি আর্থিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
এই অনিশ্চয়তার মধ্যেই পিসিবি পাকিস্তানের অফিসিয়াল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ-২০২৬ জার্সি উন্মোচনের অনুষ্ঠান স্থগিত করেছে। জিও সুপার, এরি নিউজসহ পাকিস্তানের বেশ কয়েকটি গণমাধ্যম এই খবর নিশ্চিত করেছে।
তারা জানায়, লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচের টসের পর জার্সি উন্মোচনের পরিকল্পনা ছিল। তবে ‘অনিবার্য কারণ’ দেখিয়ে সেই অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়।
উল্লেখ্য, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার কথা আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি। টুর্নামেন্টটির প্রধান আয়োজক ভারত হলেও কিছু ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে শ্রীলঙ্কায়।
পাকিস্তান গ্রুপ ‘এ’-তে রয়েছে এবং ৭ ফেব্রুয়ারি নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে তাদের অভিযান শুরু করার কথা। একই গ্রুপে রয়েছে ভারত, যুক্তরাষ্ট্র ও নামিবিয়া। আগেই নির্ধারিত হাইব্রিড মডেল অনুযায়ী, গ্রুপ পর্বে পাকিস্তানের সব ম্যাচই শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত হবে।
এমএমআর