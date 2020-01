আইসিসির এমন পুরস্কার পেয়ে অবাক কোহলি

ক্যারিয়ারের শুরু থেকে ‘ব্যাড বয়’ হিসেবেই বেশি পরিচিত ছিলেন বিরাট কোহলি। মাঠের মধ্যে তার আগ্রাসী মনোভাবকে অনেকেই ব্যাখ্যা করতেন অখেলোয়াড়সুলভ আচরণ হিসেবে। তবে সময়ের সঙ্গে নিজেকে গুছিয়ে নিয়েছেন ভারতীয় অধিনায়ক। যার ফলে কেউই এখন আর অভিযোগের তীর ছুড়তে পারেন না তার দিকে।

শুধু নিজেকে গুছিয়ে নেয়াই নয়, খেলোয়াড় হিসেবে নিজেকে আরও পরিণত করেছেন কোহলি। যার সুবাদে জিতেছেন আইসিসির ২০১৯ সালের স্পিরিট অব দ্য ইয়ার পুরস্কার। অবশ্য এ পুরস্কার জিতবেন- সে আশা করেননি খোদ কোহলিও। তাই তো আইসিসি কর্তৃক স্পিরিট অব দ্য ইয়ার পুরস্কার জেতার নিজের অনুভূতি জানাতে গিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন ভারতীয় অধিনায়ক।

আইসিসির স্পিরিট অব দ্য ইয়ার পুরস্কার দেয়া হয় মূলত ক্রিকেট মাঠে খেলোয়াড়দের দারুণ কোনো ব্যবহার বা ঘটনার জন্য। কোহলি এবার এই পুরস্কারটি জিতেছেন গত ওয়ানডে বিশ্বকাপে করা দারুণ এক দৃষ্টান্তের কারণে।



বিশ্বকাপে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যকার ম্যাচে গ্যালারি থেকে ক্রমাগত দুয়ো দেয়া হচ্ছিলো অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার স্টিভ স্মিথকে। নিজে ব্যাটিং করতে আসার পর, গ্যালারি থেকে দর্শকদের উদ্দেশ্যে দুয়ো দিতে নিষেধ করেন ভারতীয় অধিনায়ক। একইসঙ্গে দুয়োর বদলে করতালি দিতে উদ্বুদ্ধ করেন কোহলি।

With India fans giving Steve Smith a tough time fielding in the deep, @imVkohli suggested they applaud the Australian instead.



Absolute class #SpiritOfCricket #ViratKohli pic.twitter.com/mmkLoedxjr