রোনালদোর জোড়া গোল, আল নাসরের দশে দশ

রোনালদোর জোড়া গোল, আল নাসরের দশে দশ
সৌদি প্রো লিগে আল আখদাউদের বিপক্ষে ৩-০ ব্যবধানে জয় পেয়েছে আল নাসর। সেই ম্যাচে জোড়া গোল করেছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। একটি গোল করেছেন জোয়াও ফেলিক্স।
শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) আল নাসরের ঘরের মাঠ আল আওয়াল পার্কে প্রথমার্ধে দুটি গোলের দেখা পান রোনালদো। আর ফেলিক্স গোলটি করেন দ্বিতীয়ার্ধের অতিরিক্ত সময়ে। এই পারফরম্যান্সে লিগে ১০ ম্যাচের সবকটিতেই জয়ের দেখা পেয়েছে আল নাসর। যা কিনা নতুন রেকর্ড।
টেবিলের দুইয়ে থাকা আল হিলালের চেয়ে আল নাসর এগিয়ে ৪ পয়েন্ট।
ম্যাচ হারলেও আল আখদাউদ শুরুটা করেছিল ইতিবাচক। আল নাসরের হাই ডিফেন্স লাইনকে পরাজিত করার লক্ষ্যেই খেলতে থাকে। কিন্তু স্বাগতিক দল, যারা কিনা মাত্র ৫ গোল হজম করেছে লিগে। আটকে রাখতে সমর্থ হয় প্রতিপক্ষকে।
১৬ মিনিটেই গোলের দেখা পেয়ে গিয়েছিল আল নাসর। রোনালদোর শট ক্রসবারের নিচে লেগে গোললাইন স্পর্শ করেছে বলে মনে হলেও অফসাইডে সেটি বাতিল হয়ে যায়।
খালেদ নারেই আল নাসরের সামনে বেশ কয়েকবার হুমকি হিসেবে আবির্ভূত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গোলে পরিণত করতে পারেনি তিনি। এদিকে আল নাসর মাঠের সব বিভাগেই ধীরে ধীরে নিজেদের আধিপত্য বাড়াতে থাকে।
৩২তম মিনিটে সেট-পিস থেকে আল নাসর গোলের শুরু করে। জোয়াও ফেলিক্স ফ্রন্ট পোস্টে দুর্দান্ত একটি কর্নার নেন। যেখানে আবদুলেলাহ আল-আমরি হেড করে বলটি দূরের পোস্টের দিকে পাঠান। সেখানে থাকা রোনালদো জোরালো শটে বল জালে জড়ান।
বিরতির ঠিক আগে ম্যাচে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন পর্তুগিজ তারকা। ডান দিক থেকে মার্সেলো ব্রোজোভিচ বক্সের ভেতরে নিচু ক্রস দেন, আর রোনালদো প্রথম স্পর্শেই নিকট পোস্টে শট নিয়ে নিজের ব্রেস সম্পন্ন করেন।
৬৬তম মিনিটে সুলতান আল গানামের ক্রস থেকে আবারও জাল খুঁজে পান রোনালদো। কিন্তু অফসাইডে গোলটি বাতিল হলে ম্লান হয়ে যায় রোনালদোর সপ্তম হ্যাটট্রিকের আনন্দ।
দ্বিতীয়ার্ধের বেশিরভাগ সময় আল আখদাউদ ব্যস্ত ছিল প্রতিপক্ষকে ব্যবধান বাড়াতে না দেওয়ার প্রচেষ্টায়। কিন্তু যোগ করা সময়ের চতুর্থ মিনিটে নাওয়াফ আল বুশাল ঠিকই গোল করিয়ে নেন জোয়াও ফেলিক্সকে দিয়ে।
সেটি ছিল আল নাসরের তৃতীয় গোল। ৩ গোলের সবকটিই আল নাসর পেয়েছে পর্তুগালের খেলোয়াড়দের পা থেকে। ৩-০ ব্যবধানে জয়ও তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করে মাঠ ছাড়ে আল নাসর।
