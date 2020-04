ভারতীয়দের এহেন কাণ্ডে অবাক অশ্বিন-রোহিত

করোনার আক্রমণে কাঁদছে পুরো বিশ্ব। ভারতেও আস্তে আস্তে পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাচ্ছে। এমন সময়ে পুরো জাতিকে এক করতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রোববার রাতে নয় মিনিট আলো নিভিয়ে প্রদীপ, মোমবাতি জ্বালানোর আহ্বান জানিয়েছিলেন। জনগণ বুঝলেন তার উল্টো!

বিপদে নীরবতা পালন নয়, বরং এই সময়টায় আতশবাজি আর পটকা ফুটিয়েছেন ভারতের অনেকে। লকডাউন ভেঙে রাস্তায় নেমে এসে উৎসব উদযাপনেও মেতে উঠেন তারা।

এই বিপদের মুহূর্তে জনগণের এমন কাণ্ড দেখে আসলে কি বলবেন বুঝে উঠতে পারছেন না রোহিত শর্মা, রবিচন্দ্রন অশ্বিনরা। দেশের মানুষকে সচেতন করতে টুইটারে নিজের নামই বদলে ফেলেছেন অশ্বিন। রোহিতও বারবার নানা ধরনের টুইটে সবাইকে সতর্ক করছেন। কিছুতেই তো কিছু হচ্ছে না!

But I really do wonder where all these people bought their crackers from and of course ( when is the most important Q) !!