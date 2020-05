কাশ্মীর ইস্যুতে বাংলাদেশকে টেনে আনলেন গম্ভীর

শহিদ আফ্রিদির সঙ্গে গৌতম গম্ভীরের লড়াইটা অনেক পুরনো। আগে সেটা ছিল মাঠে, খেলোয়াড়ি জীবন শেষে সেই লড়াই চলে এসেছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। দিনের পর দিন একে অপরের বিরুদ্ধে বিষোদগার গড়ে তুলেছেন তারা।

সর্বশেষ আগুনে লড়াইয়ের ইস্যু সেই কাশ্মীর। শহিদ আফ্রিদি করোনার এই সংকটময় মুহূর্তে পাকিস্তানে ত্রাণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। যার অংশ হিসেবে তিনি গিয়েছিলেন পাকিস্তান অধ্যুষিত আজাদ কাশ্মীরে।

সেখানেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করে ফের আলোচনায় আসেন আফ্রিদি। পাকিস্তানের সাবেক অলরাউন্ডার বলেন, ‘বিশ্ব এখন প্রাণঘাতী ভাইরাসে আক্রান্ত। তবে মোদি মনেপ্রাণে এর চেয়েও বিপদজনক।’

What @SAfridiOfficial is saying is not surprising. Pakistan was created on foundation of Hindu hatred.



When a Pakistani comes to India to make money through films, sports, business or even as a tourist, he puts on a mask of “love & humanity”.



This is the face behind the mask. pic.twitter.com/TCCQwE22rG