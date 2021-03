পাকিস্তানকে বাদ দিয়ে নিজের দেশকে ভালোবাসুন : নাফীস

বাংলাদেশের মানুষের পাকিস্তান ভক্তি দেখে যারপরনাই অবাক হয়েছেন জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক ও বাঁহাতি ওপেনার শাহরিয়ার নাফীস। নিজের ফেসবুক প্রোফাইলে তিনি লিখেছেন, ‘আমি জানতাম না যে আমাদের দেশবাসী পাকিস্তানকে এত ভালবাসে...’- এমন কথা লেখার পেছনে রয়েছে নির্দিষ্ট কারণ।

বৃহস্পতিবার জরুরি ভিত্তিতে স্থগিত করে দেয়া হয়েছে পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল)। ছয় খেলোয়াড় ও এক টিম স্টাফ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ায়, ২০টি ম্যাচ বাকি থাকতেই অনির্দিষ্টকালীন সময়ের জন্য পিছিয়ে দেয়া হয়েছে পাকিস্তানের এই ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট।

এই খবরটির ব্যাপারে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন শাহরিয়ার নাফীস। একইসঙ্গে বাংলাদেশের ওপর মহান আল্লাহ্ ‌তা’আলার বিশেষ অনুগ্রহ থাকায় শুকরিয়া আদায় করেন তিনি। কিন্তু সেই পোস্টের মন্তব্যের ঘরে বিশেষ একটা গোষ্ঠী নিজেদের পাকিস্তান প্রীতির প্রমাণ দিয়ে নাফীসের বিরুদ্ধে যাচ্ছেতাই বলতে থাকেন।

এর প্রেক্ষিতেই নাফীস আহ্বান জানিয়েছেন, ‘পাকিস্তান ভালোবাসা বাদ দিয়ে নিজের দেশকে ভালোবাসুন।’ আর যদি কেউ নিজেকে বাংলাদেশি না ভাবেন, তাহলে এড়িয়ে যেতে বলেছেন নাফীস। এছাড়াও দুঃপ্রকাশ করে তিনি লিখেছেন, ‘আমার মনে হয়, আমরা কেউ কেউ আল্লাহর নেয়ামতে বিশ্বাস করি না।’

পিএসএল স্থগিত হওয়ার খবরে নাফীস লিখেছিলেন, ‘আল্লাহ তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহ বাংলাদেশের উপর। এখন পর্যন্ত আমরা একটি ঘরোয়া ওয়ানডে প্রতিযোগিতা, একটি ঘরোয়া টি ২০ প্রতিযোগিতা এবং শেষ পর্যন্ত একটি সম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক সিরিজ আয়োজন করেছি।

আতহার ভাই (আতহার আলি খান) এর মত বলতে হয়: “No Covid what so ever (একদমই কোনো কোভিড নেই)” আলহামদুলিল্লাহ! এদিকে পাকিস্তানে...’

এই পোস্টের মন্তব্যের ঘরে অবিশ্বাস্য হারে পাকিস্তান প্রীতির নমুনা দেখে পরের পোস্টে নাফীস লেখেন, ‘আমার মনে হয় আমরা কেউ কেউ আল্লাহর নেয়ামতে বিশ্বাস করি না। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ চেয়েছিল কয়েক মিলিয়ন মানুষ কোভিড-১৯ এ সংক্রমিত হোক।

অন্যথায় কেউ এই ধরনের কথা বলতে পারে কিভাবে? কে বিসিবি এবং পিসিবি তুলনা করছে? এখনও অবধি পিএসএল ছাড়া, শুরু করার পরে কোভিড-১৯ এর কারণে অন্য কোনও ক্রীড়া ইভেন্ট স্থগিত করা হয়নি। এটা অবশ্যই দুঃখজনক ঘটনা। আমি বলেছিলাম যে আল্লাহ আমাদের আশীর্বাদ করেছেন এবং আমাদের খেলোয়াড়দের মধ্যে কেউই সংক্রমিত হয়নি।

আওয়ামী লীগ বা বিএনপি বাদ দিন। বিসিবি বা পিসিবি ছেড়ে দিন। পাকিস্তান ভালোবাসা বাদ দিয়ে নিজের দেশকে ভালোবাসুন। না পারলে চুপ থাকুন.....

আর যদি আপনি ভাবেন যে আপনি বাংলাদেশি নন তবে দয়া করে এড়িয়ে যান...’

এসএএস/এমএস