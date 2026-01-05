টস জিতে ব্যাটিংয়ে নোয়াখালী এক্সপ্রেস

টস জিতে ব্যাটিংয়ে নোয়াখালী এক্সপ্রেস
বিপিএলের ১৩তম ম্যাচে মুখোমুখি হতে যাচ্ছে সিলেট টাইটান্স ও নোয়াখালী এক্সপ্রেস। সে ম্যাচে টস জিতে আগে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নোয়াখালীর অধিনায়ক হায়দার আলী।
সোমবার (৫ জানুয়ারি) সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ম্যাচট শুরু হবে দুপুর ১টায়। এটি দুই দলের দ্বিতীয় লড়াই। প্রথমবার আসরের চতুর্থ ম্যাচে মুখোমুখি হয় দুই দল। রোমাঞ্চকর সেই ম্যাচে শেষ বলে গিয়ে ১ উকেটের জয় পায় সিলেট।
আসরের এখনও কোনো জয়ের স্বাদ পায়নি নবাগত নোয়াখালী। ব্যাপক উন্মাদনা নিয়ে বিপিএলে নাম লেখালেও ৩ ম্যাচ খেলে সবগুলো ম্যাচেই তারা হেরে অবস্থান তলানিতে।
অন্যদিকে, ৫ ম্যাচে দুই জয়ে ৪ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ অবস্থানে সিলেট টাইটান্স। গতকাল চট্টগ্রাম রয়্যালসের কাছে ৯ উইকেটের ব্যবধানে হেরেছে স্বাগতিকরা।
নোয়াখালীর স্কোয়াডে যোগ দিয়েছেন সৌম্য সরকার ও আফগানিস্তানের অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার মোহাম্মদ নবী। আসরে নিজেদের প্রথম জয়ের দেখা পাওয়ার ব্যাপারে তাই আশাবাদী ফ্র্যাঞ্চাইজিটি।
