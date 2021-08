লিডসে ভারতীয় পেসারকে বল ছুঁড়ে মারল এক দর্শক!

লিডসের হেডিংলিতে চলছে ইংল্যান্ড-ভারত টেস্ট সিরিজের তৃতীয় ম্যাচ। প্রথম দিনই খুবই যাচ্ছেতাই অবস্থা ভারতের। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৭৮ রানে অলআউট হয়ে গেছে তারা। অন্যদিকে ব্যাট করতে নেমে ৪২ ওভার খেলে ১২০ রান করার পরও কোনো উইকেট হারায়নি স্বাগতিক ইংলিশরা। এ অবস্থায় ভারতীয় ফিল্ডারদের মাথা এমনিতেই গরম হয়ে যাওয়ার কথা।

তবে উল্টো অভিযোহ উঠেছে ইংলিশ সমর্থকদের বিপক্ষে। গ্যালারি থেকে একজন সমর্থক নাকি ভারতীয় পেসার মোহাম্মদ সিরাজকে লক্ষ্য করে বল ছুঁড়ে মেরেছেন। আর এই ঘটনায় রীতিমতো ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে ভারতীয় ক্রিকেট দল। এই অভিযোগ তুলেছেন আবার মোহাম্মদ সিরাজ নয়, রিশাভ পান্ত। তবে বোঝা যায়নি, সিরাজকে উদ্দেশ্য করে কী ধরনের বল ছোঁড়া হয়েছে।

এরইমধ্যে মাঠেই ইংরেজ সমর্থকদের যোগ্য জবাব দিলেন সিরাজ। হাত দিয়ে পরিষ্কারভাবে ইংরেজদের দেখিয়ে দেন যে, টেস্ট সিরিজে এখনও ভারত ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে আছে। সেই ভিডিও আবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়।

প্রথম দিন শেষে সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন রিশাভ পান্ত। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, কোহলিকে আপসেট দেখা গিয়েছিল। সমর্থকরা কী গ্যালারি থেকে কিছু বলেছিলেন তখন। জবাবে পান্ত জানান, সিরাজের দিকে বল ছোঁড়া হয়েছিল। যার কারণে কোহলি বেশ ক্ষুব্ধ হন।

Mohammad siraj signalling 1-0 to the English crowd who are trolling him#INDvENG pic.twitter.com/uPux81YAaM