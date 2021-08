গেইলের ছক্কায় ভাঙলো গ্যালারির কাঁচ (ভিডিও)

ক্যারিবীয় ক্রিকেট মানেই নির্মল বিনোদনের এক অফুরান উৎস। বিশেষ করে প্রতি বছরে ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে মাঠের ক্রিকেটেই মেলে চিত্তাকর্ষক সব ম্যাচ দেখার সুযোগ। যেখানে আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে দর্শকদের মন মাতান ক্রিস গেইল, আন্দ্রে রাসেল, কাইরন পোলার্ডদের মতো মারকুটে ক্রিকেটাররা।

ব্যতিক্রম নয় সিপিএলের এবারের আসরও। টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় দিনেই ঝড়ো ফিফটি করেছেন আন্দ্রে রাসেল ও কাইরন পোলার্ড। জিতিয়েছেন নিজ নিজ দলকে। এর আগের দিন জয় পেয়েছে ক্রিস গেইলের দলও। তবে ইউনিভার্স বস ১২ রানের বেশি করতে পারেননি।

অবশ্য গেইলের জন্য শিরোনাম হতে মাত্র ১২ রানই যেন ঢের। কেননা এই ১২ রানেই তিনি হাঁকিয়েছেন দুইটি বাউন্ডারি। যার একটি আবার সোজা গিয়ে ভেঙে দিয়েছে গ্যালারির কাঁচ। বৃহস্পতিবার রাতে বার্বাডোজ রয়্যালসের বিপক্ষে এ কাণ্ড ঘটিয়েছেন দ্য ইউনিভার্স বস।

ম্যাচটিতে আগে ব্যাট করতে নেমেছিল গেইলের সেইন্ট কিটস এন্ড নেভিস প্যাট্রিয়টস। ওপেনার থেকে তিন নম্বর ব্যাটসম্যান বনে যাওয়া গেইল নেমেছিলেন তৃতীয় ওভারে, আবার সাজঘরে ফিরে যান ষষ্ঠ ওভারে। মাঝের সময়ে ৯ বল খেলে এক চার ও এক ছয়ের মারে করেছেন ১২ রান।

বার্বাডোজ অধিনায়ক জেসন হোল্ডারের ইনিংসের পঞ্চম ওভারের পঞ্চম বলে সোজা বোলারের মাথার ওপর দিয়ে ছক্কাটি হাঁকান গেইল। যা সীমানার ওপারে সাইটস্ক্রিনের ওপর দিয়ে গিয়ে ভেঙে দেয় গ্যালারির কাঁচ। উইকেট বরাবর হওয়ায় সেখানে সচরাচর কেউ বসে না। নয়তো গেইলের ছক্কায় কাঁচ ভাঙার পাশাপাশি হয়তো দুর্ঘটনাও ঘটে যেতে পারতো।

A SMASHING HIT by the Universe Boss @henrygayle sees him with the @OmegaXL hit from match 2. #CPL21 #BRvSKNP #CricketPlayedLouder #OmegaXL pic.twitter.com/8001dFwNWQ