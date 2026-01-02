  2. বিনোদন

খালেদা জিয়াকে নিয়ে শফিক তুহিনের গান

প্রকাশিত: ০৫:২৩ পিএম, ০২ জানুয়ারি ২০২৬
খালেদা জিয়াকে নিয়ে শফিক তুহিনের গান
খালেদা জিয়া ও শফিক তুহিন

 

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে উৎসর্গ করে একটি গান করেছেন গীতিকার, সুরকার ও কণ্ঠশিল্পী শফিক তুহিন। ‘আপসহীন নেত্রী’ গানটি গাওয়ার পাশাপাশি কথা ও সুর তার নিজেরই।

গানটির কথা- ‘আপসহীন নেত্রী তুমি আপস করোনি বলে/ দেশের মানুষ দেশের প্রয়োজনে তোমার কথাই বলে/ তোমার নামে স্লোগান দিলে/ রক্তে আগুন জ্বলে।’

৩০ ডিসেম্বর শফিক তুহিনের ফেসবুক পেজ ও অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে গানটি।

শফিক তুহিন বলেন, ‘এ বছরের শুরুর দিকে গানটি লিখেছিলাম। ম্যাডাম লন্ডনের চিকিৎসা শেষে দেশে ফিরে গানটি শুনেছিলেন। কথা ছিল বড় করে গানটির চিত্রায়ণ করা হবে। তারপর ইউটিউবসহ অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে প্রকাশিত হবে। এর মধ্যে আবার ম্যাডাম অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আমিও আর এগোতে পারিনি। তার চলে যাওয়ার দিনেই গানটি তাকে উৎসর্গ করে প্রকাশ করেছি।’

