বিশ্বকাপে বাবরের সঙ্গে অন্যায় হয়েছে: শোয়েব

রোববার রাতে অস্ট্রেলিয়ার হাতে শিরোপা ওঠার মধ্য দিয়ে শেষ হলো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সপ্তম আসর। ফাইনালের ম্যাচ সেরা হয়েছেন মিচেল মার্শ এবং টুর্নামেন্ট সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতেছেন অসি অপেনার ডেভিড ওয়ের্নার।

তবে পাকিস্তানের সাবেক গতিতারকা শোয়েব আখতারের মতে এটি হয়েছে ঘোর অন্যায়। তিনি মনে করেন টুর্নামেন্ট সেরা পুরস্কারটি পাকিস্তান দলের অধিনায়ক বাবর আজমের প্রাপ্য।

ফাইনাল ম্যাচে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর শোয়েব আখতার নিজের টুইটার প্রোফাইলে লিখেছেন, ‘অপেক্ষা করছিলাম বাবর আজমের হাতে টুর্নামেন্ট সেরা পুরস্কারটি দেখার জন্য। নিশ্চিতভাবেই অন্যায় সিদ্ধান্ত হয়েছে।’

দুবাইয়ে রোববারের ফাইনাল ম্যাচটি গ্যালারিতে বসেই দেখেছেন শোয়েব। তার সঙ্গে গ্যালারিতে ছিলেন সাবেক সতীর্থ শহিদ আফ্রিদিও।

Was really looking forward to see @babarazam258 becoming Man of the Tournament. Unfair decision for sure.