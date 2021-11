দৌড়ানোর দিন শেষ, হাঁটু বদলে ফেলবেন শোয়েব আখতার

সপ্তাহখানেক আগেই এক টুইটবার্তায় শোয়েব আখতারের উদ্দেশে পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক ও তারকা অলরাউন্ডার শহিদ আফ্রিদি লিখেছিলেন, ‘আশা করি তোমার হাঁটু সবসময় ভালো থাকবে।’ শোয়েবের হাঁটুর সমস্যার ব্যাপারে জানা থাকায়ই এই দোয়া করেছিলেন আফ্রিদি।

কিন্তু মোটেও ভালো নেই পাকিস্তানের সাবেক গতিতারকা ও বিশ্বের অন্যতম গতিময় পেসার শোয়েব আখতারের হাঁটু। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যমগুলো জানাচ্ছে, আর কখনও হয়তো দৌড়াতে পারবেন না শোয়েব।

তাই হাঁটুর সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পেতে অস্ট্রেলিয়া গিয়ে সম্পূর্ণ হাঁটু পরিবর্তনের অপারেশন করবেন শোয়েব। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটার ও ইন্সটাগ্রামে এ বিষয়ে জানিয়েছেন শোয়েব নিজেই।

নিজের রানিং সেশনের একটি ছবি পোস্ট করে শোয়েব লিখেছেন, ‘আমার দৌড়ানোর দিন শেষ কারণ শিগগিরই অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে যাচ্ছি সম্পূর্ণ হাঁটু পরিবর্তনের অপারেশনের জন্য।’

My running days are over as am leaving for total knee replacement in Australia Melbourne very soon. pic.twitter.com/1sO6dHESPJ