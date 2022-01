টুইটারে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে খুঁজছেন বিগ ব্যাশ ফাইনালের জন্য খেলোয়াড়

হেইডেন কারের ঝড়ে বিগ ব্যাশের চলতি আসরের ফাইনালে উঠে গেছে সিডনি সিক্সার্স। শুক্রবার দুপুরে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ পার্থ স্কর্চার্স। এখন তাদের যেখানে ফাইনালের ছক সাজানোর কথা, সেখানে মাঠে নামানোর জন্য ১১ জন খেলোয়াড়ই যেন খুঁজে পাচ্ছে না তারা।

যে কারণে রীতিমতো টুইটারে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে খেলোয়াড় খুঁজতে নেমে পড়েছেন সিডনির তারকা অলরাউন্ডার ড্যান ক্রিশ্চিয়ান। বিনিময়ে দিচ্ছেন ম্যাচ শেষে ফ্রি বিয়ার খাওয়ানোর প্রস্তাব। আর শিরোপা জিতলে বড় কাপ তথা ট্রফিতে বিয়ার খাওয়ার সুযোগও রাখছেন তিনি।

ক্রিশ্চিয়ান লিখেছেন, ‘মেলবোর্নে বসবাসরত যে কেউ আগামীকাল রাতে ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে চান? আমার দল ১১ জন কোভিডমুক্ত, ফুল ফিট খেলোয়াড় খুঁজে পাচ্ছে না। মারভেল স্টেডিয়ামে অনুশীলন শুরু হবে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায়। ম্যাচ শেষে ফ্রি বিয়ার, হয়তো বড় একটি কাপে (ট্রফি)।’

Shout out to anyone* in Melbourne that wants a game of cricket tomorrow night. My team is struggling to get 11 covid free, fit players on the park. Warm up starts at 6.30pm at Marvel Stadium.



Free beer afterwards, potentially out of a large cup.



DM if keen



*no test cricketers