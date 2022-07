সৌদির রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে হজে গেলেন শোয়েব আখতার

সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে পবিত্র হজ পালন করতে গেলেন পাকিস্তানের সাবেক গতিতারকা শোয়েব আখতার।

হজ পালনের জন্য আবশ্যকীয় ইহরাম বাঁধা অবস্থায় তোলা ছবি আপলোড করে হজে যাওয়ার খবরটি শোয়েব নিজেই দিয়েছেন।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে শোয়েব লিখেছেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ্! সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে মর্যাদাপূর্ণ হজ পালন করতে যাচ্ছি।’

لبيك اللهم لبيك

لبيك لا شريك لك لبيك

إن الحمد والنعمة لك والملك

لا شريك لك لبيك



Alhamdolillah going for honorary Hajj as state guest of Saudi Arabia.

I will also be addressing the Hajj Conference attended by leaders of the Muslim world in Makkah.

My gratitude to @KSAembassyPK pic.twitter.com/Q0rWIXfy20