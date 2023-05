বাংলাদেশ সফর, শ্রীলঙ্কা সফরের পর ইংল্যান্ডের চেমসফোর্ডে বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে দুর্দান্ত ব্যাটিং করেছেন আইরিশ ব্যাটার হ্যারি টেক্টর। এবার আইসিসি র‌্যাংকিংয়েও স্বীকৃতি মিলেছে তার সেই অসাধারণ ব্যাটিংয়ের। শুধু তাই নয়, হ্যারি টেক্টর পেছনে ফেলে দিয়েছেন ভারতের বিখ্যাত দুই ব্যাটার বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মাকেও।

বুধবার প্রকাশিত সর্বশেষ ওয়ানডে র‌্যাংকিংয়ে আয়ারল্যান্ডের এই তরুণ ব্যাটার সেরা দশে উঠে এসে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। বাংলাদেশের বিপক্ষেই মূলত অসাধারণ ব্যাটিং করেছেন তিনি। যে কারণে র‌্যাংকিংয়ে এতবড় একটি লাফ দিতে পারলেন।

চেমসফোর্ডে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ক্যারিয়ার সেরা ১৪০ রান করেন টেক্টর। ২৩ বছর বয়সী এই ব্যাটার ২০৬ রান করে সিরিজে হয়েছেন সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারী ব্যাটার।

দুর্দান্ত এই ব্যাটিংয়ের ফলে টেক্টর ৭২ রেটিং পয়েন্ট অর্জন করেন এবং সেরা ১০-এ চলে আসেন। ৭২২ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে তিনি এখন রয়েছেন আইসিসির ওয়ানডে র‌্যাংকিংয়ের সপ্তম স্থানে। ৮৮৬ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার শীর্ষে রয়েছেন পাকিস্তানের অধিনায়ক বাবর আজম।

Harry Tector has achieved the highest rating by an Ireland batter in the latest @MRFWorldwide ICC Men’s ODI Player Rankings for Batting



Details https://t.co/9xdbhCIxdK pic.twitter.com/uifF9a0aau