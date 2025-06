ট্রাম্পকে রোনালদোর সই করা জার্সি উপহার

জি-৭ সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর সই করা পর্তুগাল জাতীয় দলের একটি জার্সি উপহার দিয়েছেন ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট আন্তোনিও কস্তা। ইরান-ইসরায়েল উত্তেজনার মধ্যে কানাডায় এ সম্মেলন অনুুষ্ঠিত হয়।

পর্তুগিজ নাগরিক কস্তা ২০২৪ সাল থেকে ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করছেন। গেল সোমবার কানাডার আলবার্টার কানানাস্কিস শহরে যান তিনি। সেখানে এক ব্যক্তিগত বৈঠকে ট্রাম্পের হাতে রোনালদোর ৭ নম্বর জার্সিটি তুলে দেন সাবেক পর্তুগিজ প্রধানমন্ত্রী।

জার্সিতে লেখা বার্তাটি উচ্চস্বরে পড়ে শোনান কস্তা। যেখানে লেখা ছিল, ‘প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড জে. ট্রাম্পের জন্য, শান্তির জন্য খেলা।’

