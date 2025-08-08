  2. খেলাধুলা

রাতে মৌসুমের প্রথম পরীক্ষায় বসছে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন চেলসি

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৩২ পিএম, ০৮ আগস্ট ২০২৫
যুক্তরাষ্ট্রে ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের সর্বশেষ আসরে আন্ডারডগ হিসেবে খেলতে গিয়েছিল চেলসি। সবাইকে চমকে দিয়ে শেষ পর্যন্ত তারাই কিনা চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেল সবচেয়ে ফেবারিট প্যারিস সেইন্ট জার্মেইকে (পিএসজি) হারিয়ে! চমকপ্রদ সেই পারফরম্যান্সের আজ শুক্রবার রাতে প্রথমবারের মতো মাঠে নামছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবটি।

স্বাভাবিকভাবে এই ম্যাচ দেখার অপেক্ষায় আছেন ফুটবল ভক্তরা। কারণটা আগেই বলা হয়েছে; ওই যে ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনালে পিএসজিকে ৩-০ গোলে হারিয়ে চমক দেখিয়েছিল!

রাত ১২টায় শুরু হতে যাওয়া ম্যাচে চেলসির প্রতিপক্ষে জার্মান বুন্দেসলিগার ক্লাব বায়ার লেভারকুসেন। ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে চেলসির ঘরের মাঠ স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে।

প্রাক-মৌসুম প্রস্তুতিতে এটি চেলসির প্রথম ক্লাব ফ্রেন্ডলি ম্যাচ। এই ম্যাচে ব্লুজরা বেশ কয়েকজন নতুন খেলোয়াড়কে মাঠে নামাতে পারে। যাদের মধ্যে রয়েছেন হুয়াও পেদ্রো, এস্তেভাও উইলিয়ান, জরেল হাটো ও জেমি গিটেনস। এছাড়াও তরুণ প্রতিভা লিয়াম ডেলাপ ও দারিও এসুগোও মাঠে দেখা যেতে পারে।

তবে দীর্ঘমেয়াদী চোটের কারণে গুরুত্বপূর্ণ ডিফেন্ডার ওয়েসলি ফোফানা ও লেভি কলউইল দলে থাকছেন না।

অন্যদিকে নতুন কোচ এরিক টেন হ্যাগের অধীনে এক নতুন অধ্যায় শুরু করতে যাচ্ছে লেভারকুসেন। গ্রীষ্মকালীন দলবদলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়ের বিদায়ের এখন পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া তদারকি করছেন সাবেক ম্যানচেস্টার সিটির কোচ টেন হ্যাগ।

লেভারকুসেনে নতুন চুক্তিবদ্ধ খেলোয়াড়দের মধ্যে রয়েছেন গোলকিপার মার্ক ফ্লেকেন ও ডিফেন্ডার জারেল কোয়ানসাহ ও ইব্রাহিম মাজা। আজ গুরুত্বপূর্ণ সময় মাঠে থাকতে পারেন তারা।

চেলসি ও লেভারকুসেনের (Chelsea vs Leverkusen) ভিন্ন ভিন্ন কৌশল ও নতুন খেলোয়াড়দের অংশগ্রহণে ম্যাচটি উত্তেজনাপূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ঘরের মাঠ ও গত মৌসুমের সফলতার কারণে চেলসি সামান্য এগিয়ে থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে।

ম্যাচটি সরাসরি ও বিনামূল্যে উপভোগ করা যাবে ডিএজেডএন অ্যাপসে।

