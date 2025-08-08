এবার সরাসরি বার্সা থেকে ফুটবলার নিচ্ছে রোনালদোর আল নাসর
বার্সেলোনায় খেলেছেন, এর আগে কেবল একজন ফুটবলারকে দলে ভিড়িয়েছিল আল নাসর। তিনি হুয়াও ফেলিক্স, পর্তুগিজ জাতীয় দলে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর সতীর্থ। ফেলিক্স আবার সরাসরি বার্সা থেকে আল নাসরের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হননি। ২০২৩ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত স্প্যানিশ লা লিগা জায়ান্টদের হয়ে ধারে খেলেছিলেন তিনি। সে সময় ফেলিক্স চুক্তিবদ্ধ ছিলেন আরেক স্প্যানিশ ক্লাব অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদের সঙ্গে।
এবার বার্সা থেকে সরাসরিই ফুটবলার নিচ্ছে রোনালদোদের ক্লাব। স্প্যানিশ তারকার ইনিগো মার্টিনেজ বার্সা ছেড়ে আল নাসরে যোগ দিতে যাচ্ছেন। ফ্রি এজেন্ট হিসেবে স্পেন ছাড়ার বিষয়ে চূড়ান্ত আলোচনায় রয়েছেন তিনি। এ তথ্য জানিয়েছে ফুটবল বিষয়ক ওয়েবসাইট ইএসপিএনের এবটি সূত্র।
মার্টিনেজের সঙ্গে বার্সার চুক্তি ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত। তবে ক্লাবটি তাকে ফ্রি এজেন্ট হিসেবে ছেড়ে দিতে রাজি। সূত্র জানায়, ৩৪ বছর বয়সী এই সেন্টার-ব্যাক গত গ্রীষ্মেই সৌদি প্রো লিগ থেকে একটি লোভনীয় প্রস্তাব পেয়েছিলেন। তবে তখন বার্সার ক্রীড়া পরিচালক ডেকো তাকে দলে রাখার জন্য রাজি করান।
ইনিগোর বিদায়ে বার্সা সরাসরি অর্থ পাবে না। তবে এটি তাদের বেতনের চাপ হ্রাস করবে, ফলে অন্য খেলোয়াড়দের নিবন্ধনের জন্য জায়গা তৈরি হবে।
বর্তমানে বার্সা এখনও লা লিগার ‘১-১ রুল’ অনুসারে চলতে পারছে না (যেখানে খেলোয়াড় বিক্রির পুরো অর্থ নতুন খেলোয়াড় নিবন্ধনে ব্যবহার করা যায়)। তবে ইনিগোর বেতনের ৬০ শতাংশ তারা অন্য খেলোয়াড়দের নিবন্ধনের কাজে ব্যবহার করতে পারবে।
লা লিগার নতুন মৌসুম শুরু হতে আর মাত্র ৯ দিন বাকি। অথচ এখনো হুয়ান গার্সিয়া, ভয়চেক সিজনি, মারকাস র্যাশফোর্ড, জেরার্ড মার্টিন, মার্ক বেরনাল, রুনি বাার্ডগজি, হেক্টর ফোর্ট এবং ওরিওল রোমেউদের নিবন্ধন সম্পন্ন করতে পারেনি বার্সা।
খেলার মানের দিক থেকে ইনিগোর বিদায় বড় ক্ষতি হবে বার্সার জন্য। কারণ গত মৌসুমে ফ্লিকের দলের নিয়মিত সেন্টার-ব্যাক ছিলেন তিনি। তরুণ পাও কুবার্সির সঙ্গে জুটি গড়ে লা লিগা ও কোপা দেল রে জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন।
ইনিগো ২০২৩ সালের গ্রীষ্মে অ্যাথলেটিক ক্লাব থেকে ফ্রি এজেন্ট হিসেবে বার্সায় যোগ দেন। যদিও প্রথম মৌসুমে চোটে ভুগেছিলেন, তবে গত মৌসুমে কাতালানদের হয়ে ৪৬টি ম্যাচ খেলেছেন।
বর্তমানে বার্সার হাতে রয়েছেন রোনাল্ড আরাউহো ও এরিক গার্সিয়া। আগামী মৌসুমে মাঠে ফিরছেন আন্দ্রেয়াস ক্রিস্টেনসেন, যিনি গত মৌসুমে চোটের কারণে বেশিরভাগ সময় বাইরে ছিলেন।
এমএইচ/এএসএম