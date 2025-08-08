তৃষ্ণার হ্যাটট্রিক
তিমুর লেস্তের জালে ৮ গোল বাংলাদেশের মেয়েদের
এএফসি নারী অনূর্ধ্ব-২০ এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের দ্বিতীয় ম্যাচে বিশাল জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। শুক্রবার লাওসে অনুষ্ঠিত নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলাদেশের মেয়েরা ৮-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে তিমুর লেস্তেকে। বাংলাদেশ প্রথমার্ধে ৪-০ গোলে এগিয়েছিল।
বাংলাদেশের তৃষ্ণা রানী হ্যাটট্রিক করেছেন। অন্য পাঁচ গোল করেছেন সিনহা জাহান শিখা, শান্তি মার্ডি, নবিরন, সাগরিকা ও মুনকি আক্তার।
এর আগে টুর্নামেন্টে নিজেদের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশ ৩-১ গোলে হারিয়েছিল স্বাগতিক লাওসকে।
আজ জয়ের পাশাপাশি ব্যবধান বড় দরকার ছিল বাংলাদেশের। সেই লক্ষ্যে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক কৌশলে খেলতে থাকে পিটার বাটলারের দল। তবে শুরুর দিকে গোল পাচ্ছিল না বাংলাদেশ। বাংলাদেশ ৮-০ ব্যবধানে জিতলেও গোলের খাতা খুলতে অপেক্ষা করতে হয়েছে ২০ মিনিট।
সিনহা জাহান শিখার গোলে বাংলাদেশ লিড নেয় ২০ মিনিটে। এরপর ৩২ মিনিটে শান্তি মার্ডি অনন্য কীর্তি করেন অলিম্পিক গোলের মাধ্যমে। তার নেওয়া কর্নার কিক অন্য কারো স্পর্শ ছাড়াই আশ্রয় নেয় জালে। ফুটবলে এমন গোলকে অলিম্পিক গোল হিসেবেই খ্যাত।
৩৬ মিনিটে নবিরন ও বিরতির ঠিক আগ মুহূর্তে তৃষ্ণার গোলে ৪-০ ব্যবধানে এগিয়ে বিরতিতে যায় আফঈদা খন্দকারা।
বিরতির পর বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় বদলিয়ে নতুন শক্তিতে প্রতিপক্ষের ওপর আরও চাপ সৃষ্টির কৌশল নেন বাটলার। ৫৭ মিনিটে তৃষ্ণার দ্বিতীয় গোলে বাংলাদেশের ব্যবধান দাঁড়ায় ৫-০। ৭৩ মিনিটে সাগরিকা এবং ৮৩ মিনিটে তৃষ্ণা হ্যাটট্রিক পূরণ করলে বাংলাদেশ এগিয়ে যায় ৭-০ ব্যবধানে। ইনজুরি সময়ে মুনকির গোল বাংলাদেশকে এনে দেয় ৮-০ ব্যবধানের বিশাল জয়।
দুই জয়ে বাংলাদেশ পূর্ণ ৬ পয়েন্ট নিয়ে আপাতত টেবিলের শীর্ষে আছে। সন্ধ্যায় গ্রুপের অন্য ম্যাচে দক্ষিণ কোরিয়া খেলবে লাওসের বিপক্ষে। বাংলাদেশের শেষ ম্যাচ ১০ আগস্ট দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে। ওই ম্যাচের ফলই নির্ধারণ করবে 'এইচ' গ্রুপের ভাগ্য।
গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন দল উঠবে এএফসি এশিয়ান কাপ ২০২৬ আসরের চূড়ান্ত পর্বে। রানার্সআপ ৮ দলের মধ্যে সেরা তিনটিও পাবে থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এই টুর্নামেন্টের টিকিট।
দুই ম্যাচ জিতে বাংলাদেশ এখনো চূড়ান্ত পর্বে ওঠার স্বপ্ন বাঁচিয়ে রেখেছে।
আরআই/এমএইচ/