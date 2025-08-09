ব্যালন ডি’অরকে ‘মনগড়া’ লাগে রোনালদোর

ব্যালন ডি’অরকে ‘মনগড়া’ লাগে রোনালদোর
টানা দ্বিতীয় বছর ব্যালন ডি’অর পুরস্কারে মনোনীত হননি ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। পাঁচবারের ব্যালন ডি’অরজয়ী তারকার কাছে এখন এই পুরস্কার মূল্যহীন।
২০২৪ সালে সবাই ভাবছিলেন, ব্যালন ডি’অর জিতবেন রিয়াল মাদ্রিদের ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। কিন্তু ব্রাজিলিয়ান তারকাকে পেছনে ফেলে এই পুরস্কার জিতে নেন ম্যানচেস্টার সিটির রদ্রিদ। সে সময়ও রোনালদো বলেছিলেন, ব্যালন ডি’অর তার বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে।
এবারের অর্থাৎ ২০২৫ ব্যালন ডি’অরে ৩০ জনের মনোনীত তালিকায় নেই লিওনেল মেসি কিংবা রোনালদোর নাম। যাদের নাম আছে, তাদের নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি রোনালদো। বরং এককথায় বলে দিয়েছেন, ব্যালন ডি’অর তার কাছে কাল্পনিক বা মনগড়া মনে হয়।
পর্তুগালে গতকাল প্রীতি ম্যাচে রিও আভেকে ৪-০ গোলে হারায় আল নাসর। সৌদি ক্লাবটির হয়ে হ্যাটট্রিক করেন রোনালদো। এ ম্যাচের পর ‘স্পোর্ট টিভি পর্তুগাল’ পর্তুগিজ যুবরাজের কাছে জানতে চেয়েছিল, এবার ব্যালন ডি’অর জিততে পারেন কে? রোনালদো এককথায় বলেন, ‘এটা আমার কাছে মনগড়া লাগে।’
এবার ব্যালন ডি’অরে মনোনয়ন না পেলেও ২০২৪-২৫ মৌসুম কিন্তু খারাপ কাটেনি রোনালদোর। ক্লাবের হয়ে ৩৫ গোলের পাশাপাশি দেশের হয়ে করেছেন ৮ গোল। জিতেছেন নেশনস লিগ শিরোপা।
ব্যালন ডি'অরে মনোনীত ৩০ জনের শর্টলিস্ট
জুড বেলিংহ্যাম (ইংল্যান্ড), স্কট ম্যাকটমিনে (স্কটল্যান্ড), উসমান ডেম্বেলে (ফ্রান্স), নুনো মেন্ডেস (পর্তুগাল), জিয়ানলুইজি দোন্নারোমা (ইতালি), হোয়াও নেভেস (পর্তুগাল), ডিজায়ার ডোয়ে (ফ্রান্স), মাইকেল ওলিসে (ফ্রান্স), ডেঞ্জেল ডামফ্রিস (নেদারল্যান্ডস), কোলে পালমার (ইংল্যান্ড), সারহো গুইরেসি (গিনি), পেদ্রি (স্পেন), ভিক্টর গায়াকোরেস (সুইডেন), রাফিনহা (ব্রাজিল), আরলিং হালান্ড (নরওয়ে), ডেক্লান রাইস (ইংল্যান্ড), আশরাফ হাকিমি (মরক্কো), ফ্যাবিয়ান রুইজ (স্পেন), হ্যারি কেইন (ইংল্যান্ড), মোহাম্মদ সালাহ (মিসর), খিভিচা কেভারাটশেলিয়া (জর্জিয়া), ভার্জিল ফন ডাইক (নেদারল্যান্ডস), রবার্ট লেওয়ানডস্কি (পোল্যান্ড), ভিনিসিয়ুস জুনিয়র (ব্রাজিল), অ্যালেক্সিস ম্যাক এলিস্টার (আর্জেন্টিনা), ভিতিনহা (পর্তুগাল), লওতারো মার্টিনেজ (আর্জেন্টিনা), ফ্লোরিয়ান ভির্টস (জার্মানি), কিলিয়ান এমবাপে (ফ্রান্স), লামিনে ইয়ামাল (স্পেন)।
