নিজের ঘরে শত্রু হয়ে ফিরলেন ডেভিড ডি গিয়া

নিজের ঘরে শত্রু হয়ে ফিরলেন ডেভিড ডি গিয়া
২০১১ থেকে ২০২৩-দীর্ঘ ১২ বছর তিনি খেলেছেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে। ওল্ড ট্রাফোর্ডটা বলতে গেলে নিজের বাড়িই বানিয়ে ফেলেছিলেন ডেভিড ডি গিয়া। স্প্যানিশ এই গোলরক্ষক ২০২৪ সালে পাড়ি জমান ইতালিয়ান ক্লাব ফিওরেন্তিনায়।
আজ (শনিবার) ক্লাব প্রীতি ম্যাচে নিজের সেই পুরোনো ঘর ম্যানইউর বিপক্ষে খেলতে নেমেছেন ডেভিড ডি গিয়া, ফিওরেন্তিনার হয়ে।
ওল্ড ট্রাফোর্ডে তার বিশাল ভক্তকূল আছে। ম্যানইউ কোচ রুবেন আমোরিম তাই ডি গিয়ার নিজের বাড়িতে ফেরাকে স্বাগত জানাচ্ছেন। তবে তিনি এও মনে করিয়ে দিয়েছেন, ডি গিয়া এখন প্রতিপক্ষ।
আমোরিম বলেন, ‘সে একজন দুর্দান্ত গোলরক্ষক। এখানকার সবাই তাকে ভালোবাসে। আমি এটা অনুভব করতে পারি। তাই বাড়ি ফেরার জন্য এটি সবসময়ই ভালো সময়। আমি মনে করি সে এটাকে তার বাড়ি হিসেবেই অনুভব করবে। সে দেখতে পাবে যে আমাদের ভক্তরা তাকে সত্যিই সমর্থন করছে।’
তবে দিনশেষে সেই সমর্থকদের এটা মেনে নিতে হবে যে ডি গিয়া এখন প্রতিপক্ষ। আমোরিমের ভাষায়, ‘যখন খেলা শুরু হবে, তখন সে অন্যদিকে থাকবে এবং সে একজন প্রতিপক্ষ।’
