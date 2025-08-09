সেসকোর সাইনিংয়ের দিনে টাইব্রেকারে জয় ম্যানইউর

সেসকোর সাইনিংয়ের দিনে টাইব্রেকারে জয় ম্যানইউর
নতুন মৌসুমের আগে শেষ প্রি-সিজন ম্যাচে ফিওরেন্তিনার বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্রয়ের পর টাইব্রেকারে ৫-৪ ব্যবধানে জয় পেয়েছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। ম্যাচে বিশেষ আকর্ষণ ছিলেন নতুন সাইনিং বেঞ্জামিন সেসকো। স্লোভানিয়ান এই স্ট্রাইকার শনিবার সকালে আরবি লাইপজিগ থেকে ৮৫ মিলিয়ন ইউরোতে (প্রায় ৯৮.৮ মিলিয়ন ডলার) পাঁচ বছরের চুক্তিতে যোগ দিয়েছেন ইউনাইটেডে।
কিক-অফের আগে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের দর্শকদের সামনে সেসকোর পাশাপাশি গ্রীষ্মকালীন নতুন সাইনিং মাতেউস কুনহা, ব্রায়ান এমবেউমো এবং দিয়েগো লেওনকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। এরপর ডিরেক্টরস বক্স থেকে খেলা উপভোগ করেন সেসকো।
খেলার শুরুতেই এগিয়ে যায় ফিওরেন্তিনা। ৮ মিনিটে আলবার্ট গুডমুন্ডসনের কর্নার থেকে সাইমন সোহমের নিখুঁত ভলিতে গোল পায় অতিথিরা। ইউনাইটেডের ডিফেন্ডার লেনি ইয়োরো ও প্যাট্রিক ডোরগু বল ক্লিয়ার করতে ব্যর্থ হলে ফাঁকা জায়গায় সোহম গোল করার সুযোগ পান।
প্রথমার্ধের মাঝামাঝি সময় ইয়োরো ও কাসেমিরোর চাপের মুখে ফিওরেন্তিনা ডিফেন্ডার রবিন গোসেন্স আত্মঘাতী গোল করেন, যা ইউনাইটেডকে সমতায় ফেরায়। গোসেন্স ফাউলের দাবি তুললেও রেফারি সেটি নাকচ করে দেন। কিছুক্ষণ পর এমবেউমোর ক্রস থেকে ইয়োরোর হেডে গোলের সুযোগ এলেও ডেভিড ডি গিয়া দারুণ সেভ করে তা রুখে দেন।
২০২৩ সালে ক্লাব ছাড়ার পর এই প্রথম ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ফিরেছিলেন ডেভিড ডি গিয়া। শেষ মুহূর্তে তিনি বদলি হয়ে বেরিয়ে আসেন দর্শকদের স্ট্যান্ডিং অভিবাদনের মধ্যে দিয়ে।
নির্ধারিত সময় শেষে ১-১ গোলে সমতা থাকায় ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। ফিওরেন্তিনার পঞ্চম শট আলতাই বাইন্দির সেভ করলে ইউনাইটেডের তরুণ মিডফিল্ডার কোবি মেইনু শেষ শটে গোল করে দলকে ৫-৪ ব্যবধানে জয় এনে দেন।
এই জয়ে প্রি-সিজন শেষ করলো ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। এখন তাদের লক্ষ্য মৌসুমের প্রথম প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে জয় দিয়ে যাত্রা শুরু করা।
এমএমআর