আর্সেনালে গাইকেরেসের প্রথম গোল, বড় জয় গানারদের

আর্সেনালে গাইকেরেসের প্রথম গোল, বড় জয় গানারদের
আর্সেনালের নতুন স্ট্রাইকার ভিক্টর গাইকেরেস প্রথমবারের মতো গোলের দেখা পেলেন। প্রাক-মৌসুমের শেষ ম্যাচে অ্যাথলেটিক ক্লাবকে ৩-০ গোলে হারাল মিকেল আর্তেতার দল।
আগের সপ্তাহে ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে প্রথম একাদশে নেমেও গোলহীন ছিলেন গাইকেরেসে। দলও হেরেছিল। তবে ৬৩.৫ মিলিয়ন পাউন্ডে যোগ দেওয়া সুইডিশ ফরোয়ার্ড দ্বিতীয়বার এমিরেটসে নেমেই গোলের দেখা পেয়ে গেছেন।
মার্টিন জুবিমেন্ডির নিখুঁত ক্রস থেকে হেডে লক্ষ্যভেদ করে নিজের ট্রেডমার্ক উদযাপন দেখালেন গাইকেরেস, যা দেখে উল্লাসে মেতে ওঠে স্বাগতিক সমর্থকরা।
তার গোলের দুই মিনিটের মধ্যেই বাড়ল ব্যবধালো। চমৎকার লিংক-আপে গাইকেরেস বল বাড়ালেন ডেকলান রাইসকে, যিনি সামনে পাঠালেন মার্টিনেলিকে। গোলরক্ষক সিমন পজিশন ছেড়ে বেরিয়ে আসায় সুযোগ পান সাকা, আর সহজ ট্যাপ-ইনে জালের দেখা পান ইংলিশ উইঙ্গার।
দ্বিতীয়ার্ধে ননি মাদুয়েকে নামালেও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন গাইকেরেস। বল কন্ট্রোলে শক্তি, নিখুঁত টাচ ও সতীর্থদের সঙ্গে ধারাবাহিক সমন্বয়ে কয়েকটি সুযোগ তৈরি করেন তিনি। মাদুয়েকের ক্রসে হেডে গোলের কাছাকাছি গিয়েও সিমনের দুর্দান্ত সেভে বঞ্চিত হন। ৭০ মিনিটে কাই হাভার্টজের বদলি হয়ে মাঠ ছাড়েন এই স্ট্রাইকার।
শেষ দিকে আরও এক গোল আর্সেনালের। ৮২ মিনিটে মাঝমাঠ থেকে বল কন্ট্রোল করে দারুণ দৌড়ে বক্সে ঢুকে হাভার্টজ তৃতীয় গোলটি করেন নিচু শটে, যা জালে জড়ায় সিমনের নাগালের বাইরে দিয়ে। ফলে ৩-০ গোলের এই জয় দিয়ে প্রাক-মৌসুম শেষ করে আর্সেনাল।
এমএমআর