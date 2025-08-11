  2. খেলাধুলা

রোনালদোর জোড়া গোল বিফলে, লা লিগার ক্লাবের কাছে হার আল নাসরের

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:৩০ এএম, ১১ আগস্ট ২০২৫
ফ্রেন্ডলি ম্যাচে স্প্যানিশ লা লিগার দ্বিতীয় সারির ক্লাব আলমেরিয়ার কাছে ৩-২ গোলে হেরেছে সৌদি প্রো লিগের ক্লাব আল নাসর। এদিন আল নাসরের হয়ে জোড়া করেছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। কিন্তু তার দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দল জেতাতে পারেনি।

রোববার আলমেরিয়া স্টেডিয়ামে রোমাঞ্চকর লড়াইয়ের শুরুতেই (৬ মিনিটে) লিও বাপ্তিস্তাওয়ের নিখুঁত পাস থেকে সার্জিও আরিবাস গোল করে আলমেরিয়াকে এগিয়ে দেন।

১৭ মিনিটে হুয়াও ফেলিক্স ও সাদিও মানের সঙ্গে চমৎকার বোঝাপড়ায় আক্রমণ গড়ে আল-নাসরকে সমতায় ফেরান রোনালদো। ৩৯ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে দলকে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন পর্তুুগিজ তারকা।

কিন্তু বিরতির ঠিক আগে আল-নাসরের গোলরক্ষকের বড়োসড়ো ভুলের সুযোগ নিয়ে আদ্রি এমবারবা দারুণ এক লব শটে গোল করে ম্যাচে সমতা (২-২) ফেরান। ৬১ মিনিটে আরিবাসের নিখুঁত পাস থেকে আবারও গোল করে আলমেরিয়ার জয় নিশ্চিত করেন এমবারবা।

রোনালদো প্রথমার্ধে দুই গোল করলেও বিরতির পর আর মাঠে নামেননি। অন্যদিকে অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদ থেকে সদ্য আল নাসরে আসা ফেলিক্সও গোলের দেখা পাননি। যে কারণে হার নিয়েই ফিরতে হয়েছে আল নাসরকে।

