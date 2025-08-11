ফিলিস্তিনের ‘পেলে’কে হত্যা নিয়ে উয়েফার কাছে সালাহর প্রশ্ন

ফিলিস্তিনের ‘পেলে’কে হত্যা নিয়ে উয়েফার কাছে সালাহর প্রশ্ন
গেল বুধবার ইসরায়েলি দখলদার বাহিনীর গুলিতে নির্মমভাবে নিহত হন ফিলিস্তিনের ফুটবলার সুলেইমান আল ওবেইদ। এরপর ‘ফিলিস্তিনের পেলে’ নামে খ্যাত এই তারকা ফুটবলারের প্রতি শ্রদ্ধা জানায় ইউরোপীয় ফুটবল নিয়ন্ত্রক সংস্থা, উয়েফা। সেখানে ওবেইদের মৃত্যুর কারণ উল্লেখ করেনি সংস্থাটি।
দিনের আলোর মতো সবকিছু পরিষ্কার হলেও উয়েফার একচোখা আচরণে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন লিভারপুল ফরোয়ার্ড মোহাম্মদ সালাহ। এর আগে ফিলিস্তিন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (পিএফএ) বিবৃতির মাধ্যমে স্পষ্টভাবে জানিয়েছিল, ৪১ বছর বয়সী সুলেইমান আল ওবেইদ গাজায় ইসরায়েলি হামলায় নিহত হয়েছেন।
কিন্তু ওবেইদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্য এক্সে উয়েফা শুধু লিখেছে, ‘তিনি (ওবেইদ) ছিলেন এক প্রতিভা, যিনি সবচেয়ে অন্ধকার সময়েও অসংখ্য শিশুকে আশা জুগিয়েছেন।’
শনিবার জবাবে মিশরীয় তারকা সালাহ লিখেছেন, ‘আপনারা কি বলতে পারেন তিনি (ওবেইদ) কীভাবে, কোথায় এবং কেন মারা গেলেন?’
৩৩ বছর বয়সী সালাহর এক্স একাউন্টে ১ কোটি ৯০ লাখের বেশি ফলোয়ার রয়েছে। এর আগেও সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করে গাজায় হত্যাযজ্ঞ বন্ধের আহ্বান জানিয়ে ত্রাণ প্রবেশের দাবি করেছিলেন সালাহ।
২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করা এক ভিডিওতে তিনি বলেছিলেন, ‘কথা বলা সবসময় সহজ নয়। খুব বেশি সহিংসতা, কষ্ট আর নৃশংসতা হয়েছে। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোর উত্তেজনা সহ্য করার মতো নয়। সব জীবনই মূল্যবান এবং সুরক্ষিত হওয়া উচিত। হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করতে হবে। পরিবারগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে।’
পিএফএ জানিয়েছে, ওবেইদ দুই ছেলে ও তিন মেয়ের জনক। ফিলিস্তিন জাতীয় দলের হয়ে ২৪ ম্যাচ খেলে ২টি গোল করেছেন তিনি।
এমএইচ/