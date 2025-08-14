১১ মিনিটের ঝড়ে সুপার কাপের শিরোপা জয় পিএসজির

১১ মিনিটের ঝড়ে সুপার কাপের শিরোপা জয় পিএসজির
উয়েফা সুপার কাপে টটেনহ্যাম হটস্পারকে পেনাল্টি শুটআউটে ৪-৩ গোলে হারিয়ে শিরোপা জিতেছে প্যারিস সেন্ট-জার্মেইন (পিএসজি)। গতকাল বুধবার ম্যাচের শেষ দিকে ১১ মিনিটের ঝড়ে দুই গোল করে খেলা টাইব্রেকারে নিয়ে যায় ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নরা। শেষ পর্যন্ত শিরোপাও জিতে নেয় লুইস এনরিকের দল।
নুনো মেন্ডেস পিএসজির শেষ পেনাল্টি গোলটি সফলভাবে করেন, যা ২০২৫ সালে ফরাসি ক্লাবটির পঞ্চম শিরোপা নিশ্চিত করে।
ইতালির ব্লুএনার্জি স্টেডিয়ামে ৮৫ মিনিট পর্যন্ত ২-০ গোলে পিছিয়ে ছিল পিএসজি। এরপর ১১ মিনিটের মধ্যে নাটকীয়ভাবে দুই গোল করে টটেমহ্যামকে স্তব্ধ করে দেয় ফরাসি ক্লাবটি। লি কাং-ইন ৮৫ মিনিটে পিএসজির হয়ে গোল করেন। আর বদলি খেলোয়াড় গনসালো রামোস ইনজুরি সময়ের চতুর্থ মিনিটে সমতাসূচক গোল দিয়ে ম্যাচ ২-২ সমতায় নিয়ে যান।
পেনাল্টি শুটআউটের শুরুতে টটেনহ্যাম সুবিধাজনক অবস্থানে চলে যায় ভিটিনহা পিএসজির প্রথম শট মিস করায়। কিন্তু এরপর টটেনহ্যামের ফন দে ফন ও ম্যাথিস টেলের ব্যর্থতা লুইস এনরিকের দলকে জয় এনে দেয়।
সুপার কাপ হলো একই মৌসুমের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও ইউরোপা লিগ চ্যাম্পিয়নদের মধ্যকার বার্ষিক ম্যাচ। সন হিউং-মিন এমএলএসের ক্লাব লস অ্যাঞ্জেলস এফসিতে চলে যাওয়ার পর এই ম্যাচে টটেনহ্যামকে নেতৃত্ব দেন ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো।
ম্যাচের প্রথম গোলটি আসে ৩৯ মিনিটে। পিএসজির জাল কাঁপিয়ে টটেহম্যামকে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন মিকি ফন দে ফন।
বিরতির পর ফিরেই ব্যবধান ২-০ করে টটেমহ্যাম। গোল করেন রোমেরা। দুই গোলে পিছিয়ে পড়ে ম্যাচে ফেরার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে পিএসজি।
৬৬ মিনিটে পিএসজি গোল করলেও ব্র্যাডলি বারকোলার শট অফসাইডের কারণে বাতিল হয়। একের পর এক আক্রমণে আসতে থাকে ফরাসি ক্লাবটি। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব টটেনহ্যামের রক্ষণভাগকে ব্যস্ত রাখলেও গোল পায়নি ২০২৪-২০২৫ মৌসুমে ট্রেবলজয়ী দলটি।
শেষ পাঁচ মিনিটে বদলি খেলোয়াড় লি কাং-ইন নিচু শটে গোল করে ব্যবধান কমান এবং ম্যাচে উত্তেজনা ফেরান। ৯৪ মিনিটে ওসমান দেম্বেলের ক্রস থেকে রামোস হেডে গোল করে ২-২ সমতা ফেরান।
টাইব্রেকার শুটআউটে শেষ পর্যন্ত জিতে পিএসজিই।
এমএইচ/এএসএম