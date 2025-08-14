  2. খেলাধুলা

লেস্টারের জার্সিতে চোখধাঁধানো গোল হামজার (ভিডিও)

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:২৮ এএম, ১৪ আগস্ট ২০২৫
ইংলিশ কারাবাও কাপের ২০২৫-২০২৬ মৌসুমে লেস্টার সিটির জার্সিতে চোখধাঁধানো এক গোল করে সবার মন জিতেছেন বাংলাদেশের হামজা চৌধুরী। হাডার্সফিল্ড টাউনের বিপক্ষে গতকাল বুধবার রাতে টুর্নামেন্টের প্রথম রাউন্ডে চোখ জুড়ানো গোলটি করেন লেস্টারের ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার।

ইংল্যান্ডের আকু স্টেডিয়ামে ম্যাচের ৫৪ মিনিটে গোলটি করেন হামজা। এতে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় তার দল লেস্টার।

বাংলাদেশি তারকার গোলে লিড পেলেও শেষ পর্যন্ত হেরেই গেছে লেস্টার। ম্যাচের মূল সময়ের খেলা ২-২ সমতায় শেষ হওয়ার পর পেনাল্টি শুটআউটে ৩-২ ব্যবধানে জিতেছে হাডার্সফিল্ড।

 
 
 
৬৫ মিনিটে হামজার লিডকে নিক্রিয় করে দেন হাডার্সফিল্ডের ড্যানিয়েল ভোস্ট। ৩ মিনিট পরই হ্যারি উইংসের গোলে আবারও লিড নেয় লেস্টার। হাডার্সফিল্ডের হয়ে এই গোল শোধ করেন ক্যামেরন আশিয়া, ৭৬ মিনিটে।

এরপর টাইব্রেকারে হেরে যাওয়ায় টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় হয়ে গেছে লেস্টারের। ঘানার ফরোয়ার্ড জর্ডান আয়িউ পেনাল্টি শট মিস করলে বিদায় নিশ্চিত হয় হামজাদের।

আয়িউ সাধারণত পেনাল্টি স্পট থেকে বেশ সফল ফুটবলার। এই ম্যাচে মাত্র নয় মিনিট খেলেন। ৮২ মিনিটে জাম্বিয়ান ফরোয়ার্ড প্যাটসন ডাকাকে বদলি করে নামেন তিনি। এই স্বল্প সময়ে আয়িউ ছয়বার বল স্পর্শ করেন, চারটি পাসের মধ্যে তিনটি সফলভাবে দেন এবং একটি শট নেন, যা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। যে কারণে তার শট মিস হওয়া সহজেই মেনে নিতে পারেনি লেস্টার।

আগামী শনিবার (১৬ আগস্ট) বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায় ইংলিশ চ্যাম্পিয়নশিপে অ্যাওয়ে ম্যাচে প্রেস্টনের মুখোমুখি হবে লেস্টার সিটি।

