চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলতে ভুটানের ক্লাবে যোগ দিচ্ছেন আফঈদা-স্বপ্না

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলতে ভুটানের ক্লাবে যোগ দিচ্ছেন আফঈদা-স্বপ্না
নারী ফুটবলে বাংলাদেশ দু্ইবারের দক্ষিণ এশিয়ার চ্যাম্পিয়ন। তার চেয়েও বড় কথা বাংলাদেশ জাতীয় দলের পর অনূর্ধ্ব-২০ দলই এশিয়ান কাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। অথচ বাংলাদেশের কোনো ক্লাব খেলার সুযোগ পায় না এএফসি নারী চ্যাম্পিয়ন্স লিগ।
বাংলাদেশের প্রতিনিধি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে না থাকলেও থাকে ভুটানের ক্লাব। গত আসরে ভুটানের রয়েল থিম্পু কলেজ দলের হয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলে এসেছেন ঋতুপর্ণা চাকমা, মারিয়া মান্দা ও মনিকা চাকমা। সাবিনা খাতুন গেলেও তার খেলা হয়নি নিবন্ধন ঝামেলার কারণে।
এবারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও খেলছে ভুটানের ক্লাবটি। এই ক্লাবের হয়ে এবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অভিষেকের অপেক্ষায় বাংলাদেশের পাঁচ নারী ফুটবলার। রয়েল থিম্পু কলেজের হয়ে ভুটানের ঘরোয়া লিগ খেলছেন তহুরা খাতুন ও শামসুন্নাহার জুনিয়র। দলটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের জন্য বাংলাদেশ অধিনায়ক আফঈদা খন্দকারসহ আরো তিন ফুটবলারের সাথে চুক্তি করেছে। অন্য দুইজন হচ্ছেন স্বপ্না রানী ও শাহেদা আক্তার রিপা।
৮ আগস্ট রিপা ভুটান গিয়ে দলের সাথে যোগ দিয়েছেন। তিনি দলের জার্সিতে ঘরোয়া লিগের একটি ম্যাচও খেলেছেন। আগামীকাল (শুক্রবার) দলের সাথে যোগ দিতে ভুটান যাচ্ছেন আফঈদা খন্দকার ও স্বপ্না রানী।
এএফসি নারী চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রথম পর্বের খেলা শুরু হবে ২৫ আগস্ট। আফঈদাদের ক্লাব রয়েল থিম্পু কলেজ পড়েছে 'ডি' গ্রুপে। প্রতিপক্ষ আছে চাইনিজ তাইপে, উত্তর কোরিয়া ও লাওসের ক্লাব। এই গ্রুপের খেলা হবে লাওসে ২৫ থেকে ৩১ আগস্ট।
আরআই/আইএইচএস/