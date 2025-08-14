অথচ এনরিকেই বলছেন, পিএসজি সুপার কাপ জয়ের যোগ্য ছিল না

অথচ এনরিকেই বলছেন, পিএসজি সুপার কাপ জয়ের যোগ্য ছিল না
উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ী দল পিএসজি। বুধবার রাতে টটেনহ্যাম হটস্পারকে টাইব্রেকারে হারিয়ে উয়েফা সুপার কাপও জিতে নিয়েছে তারা; কিন্তু শিরোপা জিতলেও খোদ কোচ লুইস এনরিকে বলছেন, পিএসজি শিরোপা জয়ের যোগ্য ছিল না।
টাইব্রেকারে নুনো মেন্ডেজের শট টটেনহ্যামের জালে জড়াতেই শিরোপা উল্লাসে মেতে ওঠে পিএসজির ফুটবলাররা। অথচ, ৮৫ মিনিট পর্যন্ত ২-০ গোলে পিছিয়েছিল পিএসজি। শেষ মুহূর্তে লি কিং ইন এবং গনকালো রামোসের গোলে সমতায় ফিরেছিল ফরাসী জায়ান্টরা।
লুইস এনরিকের দৃষ্টিতে দুই দলের ফুটবলারদের ফিটনেস লেবেলই বলে দিচ্ছে, খেলোয়াড়দের অবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না। বিশেষ করে তার দল ক্লাব বিশ্বকাপের পর ছুটি কাটিয়ে অনুশীলনে ফিরে এসেছে মাত্রই কয়েকদিন হলো।
এনরিকে বলেন, ‘প্রথম ৮০ মিনিট পর্যন্ত তো আমরা কোনোভাবে আশাই করতে পারিনি যে শিরোপা জিতবো। আমি মনে করি, ম্যাচটা টটেনহ্যামের জেতা উচিৎ ছিল। কারণ, তারা বেশ ভালো ফর্মে ছিল। গত ৬ সপ্তাহ তারা অনুশীলনের ওপর আছে। ফলে তারা দুর্দান্ত একটি ম্যাচ খেলেছে।’
নিজেদের অবস্থা বর্ণণা করে এনরিকে বলেন, ‘আমরা মাত্র ৬দিন অনুশীলন করেছি। কিন্তু কখনো কখনো ফুটবল অন্যায্য হয়ে ওঠে। আমি অবশ্যই বলবো যে, আমরা খুবই সৌভাগ্যবান ছিলাম শেষ ১০ মিনিটে। যে কারণে দুটি গোল করতে পেরেছি।’
