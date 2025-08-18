  2. খেলাধুলা

শুরুতেই হাইভোল্টেজ ম্যাচ, ম্যানইউকে হারিয়ে শুভ সূচনা আর্সেনালের

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:২২ এএম, ১৮ আগস্ট ২০২৫
ছবি- সংগৃহীত

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে একে একে প্রতিটি জায়ান্ট দলই মাঠে নেমেছে। শিরোপা প্রত্যাশীরা শুরু করে দিয়েছে তাদের অভিযান। সর্বশেষ আজ রাতে মুখোমুখি হলো প্রিমিয়ার লিগের ঐতিহ্যবাহী দুই দল- আর্সেনাল এবং ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড।

লিগ শুরুর একেবারে প্রথম রাউন্ডে হাইভোল্টেজ ম্যাচে মুখোমুখি হলো এই দুই দল। তবে প্রত্যাশিতভাবেই এই ম্যাচে জয়ী দলটির নাম আর্সেনাল। ম্যানইউর মাঠ ওল্ড ট্রাফোর্ড থেকে তারা জয় তুলে এনেছে ১-০ গোলের ব্যবধানে।

গানারদের হয়ে ম্যাচে একমাত্র জয়সূচক গোলটি করেন রিকার্ডো ক্যালাফিওরি। ১৩তম মিনিটে পয়েন্ট ব্লাঙ্ক রেঞ্জ থেকে দুর্দান্ত এক শটে ম্যানইউর জালে বল জড়ান ক্যালাফিওরি। ডেকলান রাইসের নেওয়া কর্নার কিক থেকে ভেসে আসা বলকে নিয়ন্ত্রণে নেয়ার চেষ্টা করেন ম্যানইউ গোলরক্ষক আলতায় বায়িন্দির।

পাঞ্চ করে বল বাইরে ফেলার চেষ্টা করেন ম্যানইউ গোলরক্ষক, কিন্তু বল ধরে রাখতে পারেননি। পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা ক্যালাফিওরি মাথা ছুঁইয়ে বল জড়িয়ে দেন ম্যানইউর জালে।

রোববারের ম্যাচটি হয়তো নতুন মৌসুমে আর্সেনালের প্রথম ম্যাচ ছিল। কিন্তু মিকেল আর্তেতার দল ২০২৪-২৫ মৌসুমে যেখানে থেমেছিল, যেন সেখান থেকেই ফিরে আসে।

গোল হজম করার পর ইউনাইটেড বার বার আক্রমণে উঠে আসার চেষ্টা করেছিল। তাদের ব্যয়বহুল ফরোয়ার্ড লাইন মাঝেমধ্যে আক্রমণ সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু আর্সেনালের জমাট রক্ষণভাগকে অতিক্রম করার কোনো উপায় খুঁজে বের করতে পারেনি রুবেন আমোরিমের শিষ্যরা।

গত মৌসুমের তুলনায় ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এবার একটু ভালোই শুরু করেছিল। খেলার ধাঁচে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু গোলরক্ষকের কারণেই পরাজয়ের তকমা নিয়ে মাঠ ছাড়তে হলো রেড ডেভিলদের।

বিশেষ করে আন্দ্রে ওনানা হ্যামস্ট্রিং ইনজুরিতে পড়ার কারণে গোলরক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন বায়িন্দির। কিন্তু তার ভুলে গোল হজম করতে হয় ম্যাইউকে।

