আলভারেজের দুর্দান্ত ফ্রি-কিক গোল, তবুও জিতলো না অ্যাতলেতিকো
স্প্যানিশ লা লিগায় নতুন মৌসুমের শুরুটা মোটেও ভালো হয়নি অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদের। ২০২৫-২০২৬ মৌসুমের প্রথম ম্যাচে আগে লিড নিয়েও এস্পানিওলের কাছে ২-১ গোলে হেরে গেছে দিয়োগো সিমিওনের দল।
এস্পনিওলের মতো দলের এই হার আতলেতিকোর জন্য দারুণ হতাশাজনক। কেননা শিরোপার লড়াইয়ে বার্সেলোনা ও রিয়াল মাদ্রিদের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে তারা গ্রীষ্মকালীন উইন্ডোতে দলে এনেছে আলেক্স বাইনা, ডেভিড হানকো, জনি কার্দোসো ও জিয়াকোমো রাসপাদোরির মতো তারকাদের। অন্যদিকে বিদায় দিয়েছে অ্যাঞ্জেল কোরেয়া, রদ্রিগো ডি পল ও সিজার আজপিলিকুয়েতাকে।
গত মৌসুমে শিরোপাজয়ী বার্সার চেয়ে ১২ পয়েন্ট পিছিয়ে তৃতীয় হয়ে লিগ শেষ করেছিল অ্যাতলেতিকো ।
শিরোপা ধরে রাখার লড়াইয়ে বার্সেলোনা শনিবার মায়োর্কাকে ৩-০ গোলে হারিয়ে দারুণ শুরু করেছে। আর রিয়াল মাদ্রিদ মঙ্গলবার আতিথেয়তা দেবে ওসাসুনাকে।
প্রথমার্ধে স্লোভাকিয়ার সেন্টার-ব্যাক হানকো আতলেতিকোর হয়ে সেরা সুযোগ তৈরি করেন। তবে তার হেড সোজা গোলরক্ষক মার্কো দিমিত্রোভিচের হাতে চলে যায়।
৩৭ মিনিটে দুর্দান্ত এক ফ্রি-কিক থেকে দুর্দান্ত গোল করে সফরকারী আতলেতিকোকে এগিয়ে দেন হুলিয়ান আলভারেজ। আর্জেন্টাইন তারকার বাঁকানো শট গোলরক্ষকের নাগালের বাইরে গিয়ে জালে জড়ায়।
ম্যাচের বয়স যখন প্রায় এক ঘণ্টা, তখন নিজের দ্বিতীয় গোল করার সুযোগ পান আলভারেজ। তবে আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ডের শট পোস্টে লেগে ফেরায় আতলেতিকোর লিড বাড়ার সুযোগ মিস হয়।
৭৩ মিনিটে মিগেল রুবিওর গোলে সমতা ফেরায় এস্পানিওল। এরপর ৮৪ মিনিটে ওমর এল হিলালির ক্রসে হেড করে জয় স্বাগতিকদের জয় নিশ্চিত করেন বদলি খেলোয়াড় পেরে মিয়া।
দিনের অন্য ম্যাচে সেভিয়ার বিপক্ষে ৩-২ গোলে জিতে মৌসুমে শুভসূচনা করেছে অ্যাথলেটিক বিলবাও।
